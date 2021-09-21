Свята в жовтні 2021 в Україні: православний церковний календар
Православні віряни в Україні в жовтні 2021 року відзначають кілька великих церковних свят. Серед них – Покров Пресвятої Богородиці, пам'ять преподобного Сергія Радонезького, пам'ять апостола Фоми, а також апостола та євангеліста Луки, повідомляє Обозреватель.
Крім того, на другий місяць осені випадає кілька одноденних постів. Докладний церковний календар на жовтень 2021 року – далі.
Великі та двунадесяті свята в жовтні 2021 року
14 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці
Православні церковні свята в жовтні 2021 року
7 жовтня – першомучениці рівноапостольної Текли
Текла Іконійська – ранньохристиянська свята, шанована в лику рівноапостольних.
8 жовтня – Преставлення преподобного Сергія Радонезького
Сергій Радонезький – святий, засновник Свято-Троїцького монастиря.
9 жовтня – Преставлення апостола та євангелістa Іоанна Богослова
Іоанн Богослов – один з дванадцяти апостолів, єдиний з них, який помер своєю смертю.
14 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці
Покров Пресвятої Богородиці – неперехідне велике православне свято, присвячене спогаду про явлення святому Андрію Юродивому Божої Матері у Влахернському храмі в Константинополі, де зберігалася риза Богородиці.
18 жовтня – Петра, Алексія, Іони, Пилипа та Єрмогена Московських і всієї Русі чудотворців
Свято встановлено на честь святих предстоятелів – митрополитів, а потім патріархів.
19 жовтня – апостола Фоми
Апостол Фома – один з дванадцяти апостолів Ісуса Христа.
26 жовтня – Іверської ікони Божої Матері
Чудотворна ікона Діви Марії з Немовлям. Зберігається в Іверському монастирі на Афоні.
31 жовтня – апостола та євангеліста Луки
Лука – святий, апостол від сімдесяти, сподвижник апостола Павла, автор одного з чотирьох Євангелій і Діянь святих апостолів.
Церковні пости в жовтні 2021 року
Одноденні пости – 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 жовтня.
Багатоденних постів у жовтні 2021 року немає.