Свята в жовтні 2021 в Україні: православний церковний календар

Православні віряни в Україні в жовтні 2021 року відзначають кілька великих церковних свят. Серед них – Покров Пресвятої Богородиці, пам'ять преподобного Сергія Радонезького, пам'ять апостола Фоми, а також апостола та євангеліста Луки, повідомляє Обозреватель.

Крім того, на другий місяць осені випадає кілька одноденних постів. Докладний церковний календар на жовтень 2021 року – далі.

Великі та двунадесяті свята в жовтні 2021 року

14 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці

Православні церковні свята в жовтні 2021 року

7 жовтня – першомучениці рівноапостольної Текли

Текла Іконійська – ранньохристиянська свята, шанована в лику рівноапостольних.

8 жовтня – Преставлення преподобного Сергія Радонезького

Сергій Радонезький – святий, засновник Свято-Троїцького монастиря.

9 жовтня – Преставлення апостола та євангелістa Іоанна Богослова

Іоанн Богослов – один з дванадцяти апостолів, єдиний з них, який помер своєю смертю.

14 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці

Покров Пресвятої Богородиці – неперехідне велике православне свято, присвячене спогаду про явлення святому Андрію Юродивому Божої Матері у Влахернському храмі в Константинополі, де зберігалася риза Богородиці.

18 жовтня – Петра, Алексія, Іони, Пилипа та Єрмогена Московських і всієї Русі чудотворців

Свято встановлено на честь святих предстоятелів – митрополитів, а потім патріархів.

19 жовтня – апостола Фоми

Апостол Фома – один з дванадцяти апостолів Ісуса Христа.

26 жовтня – Іверської ікони Божої Матері

Чудотворна ікона Діви Марії з Немовлям. Зберігається в Іверському монастирі на Афоні.

31 жовтня – апостола та євангеліста Луки

Лука – святий, апостол від сімдесяти, сподвижник апостола Павла, автор одного з чотирьох Євангелій і Діянь святих апостолів.

Церковні пости в жовтні 2021 року

Одноденні пости – 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 жовтня.

Багатоденних постів у жовтні 2021 року немає.