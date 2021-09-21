НАТО 2.0. Наслідки створення нового військового союзу

Створення нового військового союзу США, Австралії та Великої Британії – AUUKUS – це відкриття другого фронту, спрямованого на протидію зростанню впливу Китаю. НАТО і новий союз існуватимуть паралельно і перетинатимуться мало, хіба що тим, що деякі їхні учасники будуть перебувати і в одному, і в іншому союзі, повідомляє УНІАН.

Президент США Джозеф Байден заявляв, що Китай для США – головний конкурент, а з конкурентами Штати розмовляють дуже жорстко. Ось зараз вирішується питання розширення AUUKUS - до нього хочуть приєднатися Південна Корея, В'єтнам та Індія. Якщо це трапиться, то фактично Китай опиниться в оточенні, причому не тільки у військовому плані. У військовому - само собою, хоча з 7-мільйонною армією Китаю навряд чи хтось зважиться вступити в пряму війну. А ось в економічному плані для Китаю це буде дуже важко.

Важливо в цій історії те, що США роблять з Австралії ядерну державу, причому завуальовано. Для початку американці запропонували Австралії субмарини з атомними енергетичними установками, і ці субмарини будуть озброєні "Томагавками" та іншими крилатими ракетами. А на крилату ракету є стандартна головна частина - ядерна. Питання поставки головних частин і встановлення їх на ракети – це питання кількох годин. Тому, коли Австралія отримає такі субмарини та ракети, її можна буде записувати в клуб ядерних держав.

Зроблено це і для того, щоб перебити французький багатомільярдний контракт з Австралією про постачання Канберрі підводних човнів. Макрон завжди намагався бути великим начальником в Євросоюзі і все підсиджував фрау Меркель. Але тепер завдано нищівного удару по економіці Франції, яка і так зараз перебуває не в кращому стані.

Таким чином, США і Велика Британія ставлять Макрона на місце, щоб він не надумав стрибати вище голови. Якщо ж він почне погрожувати виходом Франції з НАТО, тобто розвалом Альянсу, навряд чи це когось злякає. Адже Франція не вперше йде з НАТО.

Підписати документи - це половина справи, але ж на території Франції немає жодної бази НАТО, жодного солдата НАТО. Тому вихід Франції з Альянсу або збереження в ньому особливо на НАТО не вплине, тому що бази знаходяться в інших країнах.

Так що, створивши такий військовий союз як AUUKUS, американці одним пострілом убили двох зайців: з одного боку, вони осадили Макрона, давши можливість Німеччині залишитися на чолі Євросоюзу, з іншого – вони відкрили другий фронт. І тепер ми можемо говорити про перспективу холодної війни 2.0, цього разу з Китаєм.

Що стосується Росії, то її ні Штати, ні Китай не розглядають як союзника або партнера – вони її розглядають виключно як сировинний придаток. І, судячи з політики Москви, в Кремлі це розуміють. Але Путін намагається зіграти в гру "А в мене золота карта", тобто "кому я віддам свій голос, той і буде сильніше; візьміть мене, і візьміть за дорого".

Однак навряд чи хтось на це піде. Адже у Китаю є такі союзники як Пакистан. Більш того, своїм союзником Китай може зробити й Афганістан, домовившись із талібами.

Що ж стосується України, то для неї створення нового військового союзу - не настільки страшна біда, оскільки наша країна на іншому фронті. Україна - це та карта, яку намагаються розіграти на європейському театрі: ми – ключова країна в перетягуванні каната Євросоюзом, Росією і США, адже хто буде керувати Україною, той буде контролювати весь європейський континент. Тому ми тут, на своєму фронті, і США нас ну ніяк не кинуть. Якщо Штати нас кинуть, нас одразу підхопить Велика Британія.

Фактично AUUKUS - це англосакський союз, адже, в принципі, США і Велика Британія завжди були союзниками. Тому в нас цілком можлива спільна експансія Британії і Штатів. А якщо вони ще й підключать Австралію, яка за рівнем ВВП входить у десятку найбільших країн (це економічний монстр)... Якщо Австралія додасть в Україну свої інвестиції або компанії, то ми можемо отримати "золотий дощ" в економіці, і для країни це буде серйозна підмога і підтримка.

Низка ЗМІ вже охрестили AUUKUS "новим НАТО". Однак якщо вже називати AUUKUS так, то це - НАТО 2.0. Цей союз може бути інтерпретований як друге НАТО, але ці два альянси будуть існувати паралельно, це два різних фронти боротьби. Один не виключає інший, і вони будуть діяти паралельно.

До слова, ще одна причина "наїзду" на Францію полягає в тому, що саме вона, а точніше Макрон, є ініціатором розвалу НАТО і створення Об'єднаних сил безпеки в Європі. Тому по ньому і вдарили.

Утім, Європа - це бюрократичний монстр. Наприклад, Німеччина і Франція домовляються про створення спільного винищувача шостого покоління, і вони запланували його випуск на... 2070 рік! Навіть при сучасних технологіях вони розуміють, що раніше спільний винищувач їм не зробити. А після такого удару по Франції всі розмови про створення Об'єднаних сил безпеки в Європі можуть залишитися просто словами.

Відповідно, НАТО залишиться єдиним гарантом безпеки всього Євросоюзу.

Олег Жданов, полковник запасу, військовий експерт