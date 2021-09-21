Екс-футболіст Італії може стати головним тренером Барселони
Незабаром в іспанській "Барселоні" може трапитися рокірування на посаді головного тренера. Нідерландський фахівець Роналд Куман за незадовільні результати ризикує бути звільненим, повідомляє УНИАН.
Його місце може посісти екс-тренер "Ювентусу" та легенда збірної Італії Андреа Пірло. Про це повідомляє журналіст та інсайдер Жерар Ромеро у Twitter.
За версією джерела, кандидатуру Пірло запропонував президент "Барселони" Жоан Лапорта.
В шорт-лист претендентів на пост нового тренера "Барселони" потрапив ще один італієць Антоніо Конте, який влітку 2021 року покинув міланський "Інтер" через розбіжності в поглядах на стратегічний розвиток клубу.
Також керівництво може запросити легенду "Барселони" Хаві, який зараз тренує катарський "Аль-Садд".
Андреа Пірло: кар'єра в "Ювентусі"
- Пірло очолив "Ювентус" влітку 2020 року. Він протримався на посаді керманича туринців один сезон. Для нього це був перший тренерський досвід.
- Під керівництвом 42-річного фахівця "Ювентус" вперше за десять років не зміг стати чемпіоном Італії.
- Водночас Пірло зміг привести туринців до перемоги в Кубку Італії та Суперкубку Італії.