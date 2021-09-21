Екс-футболіст збірної Італії може стати головним тренером Барселони

Незабаром в іспанській "Барселоні" може трапитися рокірування на посаді головного тренера. Нідерландський фахівець Роналд Куман за незадовільні результати ризикує бути звільненим, повідомляє УНИАН.

Його місце може посісти екс-тренер "Ювентусу" та легенда збірної Італії Андреа Пірло. Про це повідомляє журналіст та інсайдер Жерар Ромеро у Twitter.

За версією джерела, кандидатуру Пірло запропонував президент "Барселони" Жоан Лапорта.

В шорт-лист претендентів на пост нового тренера "Барселони" потрапив ще один італієць Антоніо Конте, який влітку 2021 року покинув міланський "Інтер" через розбіжності в поглядах на стратегічний розвиток клубу.

Також керівництво може запросити легенду "Барселони" Хаві, який зараз тренує катарський "Аль-Садд".

Андреа Пірло: кар'єра в "Ювентусі"