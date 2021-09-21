У Путіна звинуватили Україну в "посяганні" на територіальну цілісність РФ

Колишній секретар безпеки Російської Федерації Микола Патрушев заявив, що цілі "Кримської платформи" нездійсненні, а сам формат саміту "придумали" у Вашингтоні.

Про це чиновник заявив в інтерв'ю російській газеті "Аргументи і факти".

Ексдиректор ФСБ РФ продовжив традиційну риторику Кремля про те, що платформу щодо деокупації Криму "створили" в США. Крім того, Патрушев вважає, що подібними самітами Україна зазіхає на територіальну цілісність Росії.