Жінки не отримали посади в новому уряді Афганістану

Бойовики радикального руху "Талібан" призначили заступників міністрів в новому уряді Афганістану. Про це заявив прессекретар талібів Забіулла Муджахід, повідомляє Лента.Ру.

За словами представника руху, нові призначення були засновані на принципах професіоналізму та компетентності державних службовців. Він підкреслив, що заступники міністрів сприятимуть "подальшого зміцнення і стандартизації структур Ісламського емірату".

Крім заступників міністрів і відомств таліби призначили Хаджі Норуддіна Азізі на посаду міністра торгівлі, а також віддали пост міністра охорони здоров'я Абдул Барі Омару. Відзначається, що жінки не отримали жодної посади в новому уряді Афганістану.

10 вересня представник "Талібану" Сайед Зекрулла Хашимі заявив, що бойовики відмовляються приймати жінок в уряд республіки, оскільки їх завдання полягає в тому, щоб народжувати дітей і давати їм освіту. При цьому днем раніше Забіулла Муджахід обіцяв, що в новому афганському кабміні з'являться посади для жіночої частини населення.