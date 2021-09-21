ДПЗКУ отримала 1 млрд гривень збитків

Правоохоронні органи під час розслідування дій попереднього керівництва акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України" встановили випадки експорту держкомпанією сільгоспкультур компаніям-нерезидентам за заниженими цінами, які призвели в 2021 році до збитків корпорації в розмірі близько 1 млрд грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Правоохоронні органи встановили, що попереднє керівництво корпорації у період з листопада 2020 року по серпень 2021 року проводило експортні операції зернових із підконтрольними їм компаніями-нерезидентами. Вартість товару була заниженою зі значним відтермінуванням оплати. За попереднім аналізом комерційної діяльності АТ "ДПЗКУ", з початку року збитки від купівлі та продажу зернових за "неринковими" цінами можуть становити близько 1 млрд грн", - йдеться в повідомленні компанії.

За її даними, ДПЗКУ зафіксувала суттєві порушення в усіх сферах своєї господарської діяльності за період із листопада 2020 року по вересень 2021 року.

"За останні місяці утворилась значна проблемна дебіторська заборгованість зі сторони нерезидентів у розмірі близько $29 млн", - уточнюється в повідомленні держкорпорації.

Вона також зазначила, що в рамках кримінального провадження стосовно дій попереднього керівництва на терміналі "Транссервіс 2008" (Одеська обл.) заарештовано 54,3 тис. тонн ячменю, із них 32,6 тис. тонн перебувають на судні вже понад два тижні, через що партія сільгосппродукції може зіпсуватися, що призведе до значних фінансових утрат.

ДПЗКУ наголосила, що Одеський зерновий термінал і Миколаївський портовий елеватор з початку року перевалили лише 573 тис. тонн зернових, оскільки перевалка здебільшого здійснювалася на комерційній основі на зазначеному терміналі "Транссервіс 2008".

Корпорація також відзначила серед дій минулого її керівництва повне зупинення форвардної програми закупівлі зернових за період із листопада 2020 року по вересень 2021 року, а також низьку завантаженість власних елеваторів - 10% від їхніх загальних потужностей.

"Закупівлі зернових врожаю 2021 року здебільшого проводились за завищеною вартістю на 300-500 грн на тонні через компанії, які використовують схеми "скруток" ПДВ. Для цього було змінено процедуру спотових закупівель, а саме - з переліку обов'язкових документів було прибрано документи, які підтверджували походження зерна, що дало змогу використовувати схему "скручування" ПДВ", - зазначила ДПЗКУ, наголосивши, що ці махінації можуть призвести до недоотримання нею відшкодування ПДВ у значних обсягах.

Компанія також нагадала, що попереднє її керівництво за зазначений період не здійснило жодної поставки зернових своєму стратегічному партнеру - Китайській національній корпорації машинної індустрії та генеральних підрядів (ССЕС), що є абсолютним антирекордом за весь час їхньої співпраці.

"Усі викладені факти свідчать про вкрай неефективну роботу менеджменту корпорації. За всіма фактами зловживань розпочато службові розслідування, і за результатами їх завершення буде подано відповідні заяви до правоохоронних органів", - підсумувала держкорпорація в повідомленні.

Як повідомлялося, екс-керівника ДПЗКУ Андрія Власенка та його спільника 13 серпня 2021 року затримали оперативники департаменту стратегічних розслідувань в аеропорту Києва під час спроби покинути країну. Їм повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Міністерство економіки України у вересні 2021 року призначило Василя Коваленка виконувачем обов'язків голови правління акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України", до цього він обіймав посаду заступника голови корпорації, а в травні-листопаді 2020 року очолював її.

За даними Національної поліції, посадові особи ДПЗКУ завдали компанії $57 млн збитків. Чиновники вчинили розтрату майна корпорації шляхом проведення експортних операцій зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю і без здійснення попередньої оплати. Крім того, вони уклали договори страхування, в яких штучно завищили страховий тариф від загальної страхової суми.

Міністерство економіки під час аналізу діяльності ДПЗКУ після цієї події встановило, що низька якість роботи менеджменту корпорації ускладнює виконання нею зобов'язань за договорами, у зв'язку з чим ініціювало створення робочої групи для трансформації ДПЗКУ в прозору та ефективну організацію.

Уряд України створив ДПЗКУ в серпні 2010 року. До її складу входить розгалужена мережа філій: лінійні та портові елеватори, млини, комбікормові та круп'яний заводи. Сумарно 53 підрозділи-філії корпорації можуть зберігати 3,7 млн тонн зернових, зокрема близько 2,5 млн тонн на рік сумарних потужностей з перевалювання зернових вантажів на експорт в Одеському та Миколаївському портах.

Держкомпанія за підсумками 2020 року наростила чистий збиток у 3,8 раза порівняно з 2019 роком - до 5,86 млрд грн. Дохід від реалізації продукції впав удвічі - до 7,12 млрд грн.