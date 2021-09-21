Придбання автомобіля за довіреністю: які ризики

Придбання автомобіля без його перереєстрації в Сервісних центрах МВС – дуже поширене явище. Проте тут є деякі ризики, повідомляє 24 Канал.

Придбання автомобіля "по техпаспорту" або за дорученням часто практикується в Україні. Такий спосіб придбання авто несе певні ризики як для покупця, так і для продавця транспортного засобу.

Координаційний центр з надання правової допомоги повідомляє, що велика кількість громадян не бачить різниці між придбанням автомобіля за договором купівлі-продажу чи переданням певних прав на нього (володіння і користування) за дорученням та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу. Часто громадяни надають перевагу більш швидким та дешевим способам придбання автомобіля та не переоформлюють право власності на нього.

Придбання з переоформленням

При придбанні вживаного автомобіля, надійним способом є укладення договору купівлі-продажу у нотаріуса, або у Сервісному центрі МВС. В обох випадках перевіряється достовірність наданих документів і відсутність обтяжень (арешту, заборони, наявність кредиту) на транспортний засіб.

Повністю завершеною угода може вважатися тільки після внесення відповідних даних про нового власника в технічні документи на транспортний засіб. Зробити це можна лише у Сервісному центрі МВС.

Тож переоформити право власності на автомобіль найзручніше одразу оформивши договір купівлі-продажу з наступною реєстрацією автомобіля на нового власника в Сервісному центрі МВС.

Придбання автомобіля за довіреністю

Якщо придбати транспортний засіб, лише отримавши на руки свідоцтво про реєстрацію та нотаріально посвідчену довіреність, то формальне право власності на цей транспортний засіб залишається у попереднього володільця.

Ризики в цьому випадку є в обох сторін:

довіреність може бути відкликана в будь-який момент;

дія довіреності припиняється в разі смерті довірителя і в цьому випадку спадкоємці можуть пред’явити вимоги стосовно транспортного засобу;

у юридичного власника можуть виникнути проблеми, через які транспортний засіб може бути обтяжено, арештовано або оголошено у розшук;

штрафи з камер автофіксації (конституційність роботи яких досі вирішує Конституційний Суд) надходитимуть юридичному власнику авто.

Продавець також повинен розуміти, що передаючи автомобіль за дорученням та залишаючись власником, він, наприклад, може опинитися відповідачем по справі щодо відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди третій особі.

Продаж "за техпаспортом"

У випадку коли покупець погоджується віддати гроші за автомобіль без оформлення жодних документів – ризики для покупця найбільші. Такий спосіб зазвичай практикується з автомобілями найнижчого цінового сегменту.

Отримавши транспортний засіб та свідоцтво про реєстрацію автомобілем можна користуватись цілком законно, проте будь-які юридичні дії – переоформлення, передача у спадщину тощо будуть неможливі. Також тут присутні усі ризики, які притаманні й при покупці за дорученням.