Названа причина відсутності води на Марсі

Дослідники з США та Європи показали, що розмір Марса не дозволяє утримувати достатню кількість води для того, щоб планета стала придатною для життя, і для того, щоб на ній виникла тектоніка, повідомляє Лента.Ру.

Як дослідження марсіанських метеоритів, так і знімки поверхні, зроблені орбітальними апаратами і марсоходами, вказують на те, що колись на планеті були значні запаси води. Однак в даний час рідка вода на поверхні Марса відсутня. Дослідники називали багато причин відсутності на Марсі води, однак жодне з пояснень не стала домінуючим.

Дослідники з Університету Вашингтона в Сент-Луїсі спільно з колегами з Німеччини, Чехії та Швейцарії на підставі змісту стабільних ізотопів калію оцінили розподіл і поширеність летючих речовин в різних об'єктах Сонячної системи. Незважаючи на відносно високу летючість самого калію, його використовували в якості маркера ще більш летких елементів і сполук - таких, як вода.

Вчені оцінили вміст калію-41 в 20 метеоритах з підтвердженим марсіанським походженням. З'ясувалося, що під час формування планета втратила більше калію та інших летких речовин, ніж Земля, але менше, ніж інші менші за розміром об'єкти - наприклад, як астероїд Веста.

Дослідникам вдалося встановити ясно виражену кореляцію між гравітацією тіла, вмістом в ньому ізотопу калію і поширеністю на ньому води. На думку дослідників, це говорить про те, що маса тіла при його формуванні визначала кількість утримуваних летючих речовин. За їхніми припущеннями, для скелястих планет існує межа, при досягненні якого стає можливим утримання необхідної кількості води для створення придатних для життя умов - і він вище, ніж маса Марса.