Вся Україна переходить в "жовту" зону карантину

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) впровадила "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на всій території України з 23 вересня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"З четверга, 23 вересня, на всій території України буде встановлено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення сьогодні ухвалила Державна комісія ТЕБ та НС", - написав Шмигаль у Telegram-каналі у вівторок.

Згідно з повідомленням пресслужби уряду, за результатами позачергового засідання Держкомісії з ТЕБ та НС прийнято рішення: встановити з 00:00 23 вересня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території всіх регіонів України; застосувати на території всіх регіонів обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епіднебезпеки.

Крім того, головам обласних і міста Києва держадміністрацій доручено вжити заходів щодо забезпечення дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Як повідомлялося, нові протиепідемічні обмеження набрали чинності з 20 вересня.

В "жовтій" зоні, крім масочного режиму і необхідності дотримуватися дистанції, також забороняються:

масові заходи за участю більше ніж 1 особа на 4 кв. м площі приміщення або території;

завантаженість кінозалів та інших закладів культури більш ніж на 50% місць;

завантаженість спортзалів і фітнес-центрів більш ніж 1 особа на 10 кв. м;

робота навчальних закладів, крім тих, де не менше 80% працівників має "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат. ﻿

Зазначені обмеження не будуть діяти, якщо більш як 80% персоналу і 100% відвідувачів, крім осіб до 18 років, вакциновані від COVID-19 однією або двома дозами та пред'явили відповідний сертифікат.

