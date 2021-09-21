В "СН" заявили, що в Зеленського немає конкурентів на виборах

Сьогодні 2,5 року президентства Володимира Зеленського. В "Слузі народу" заявили, що не бачать йому конкурентів.

Про це розповів глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Андрій Павловський.

Як заявив Корнієнко, особисто він хоче, щоб чинний глава держави продовжив свою роботу після першої каденції, проте остаточне рішення буде за самим Володимиром Зеленським.

Корнієнко вважає, що у глави держави поки немає серйозного конкурента у другому турі, а найкращою агітацією з його боку є, наприклад, наявність приймальних відділень у селах.