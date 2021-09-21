Квіти для дитячої кімнати: 5 найбезпечніших кімнатних рослин

Розміщення зелених рослин в дитячій кімнаті в сучасних міських умовах вкрай рекомендується, бо вони збирають пил, очищають повітря, наповнюють кімнату приємним ароматом і мають заспокійливі властивості, повідомляє Профиль.



П'ять найбільш відповідних рослин для дитячої.

Лимонне дерево

Листя лимонного дерева виділяють ефірні масла, що володіють антимікробними властивостями і здатні наповнити повітря в кімнаті свіжістю і чистотою. Вони не мають яскраво вираженого запаху, що дозволяє дитині практично не відчувати присутності дерева в кімнаті.

Гібіскус

Інша назва цієї рослини - "китайська троянда". Воно може досягати у висоту 2-х метрів, тому ставити його в дитячу кімнату краще в молодому віці, рекомендує портал "рослинникам". Гібіскус не отруйний, не має різкого запаху, але дуже красиво цвіте рожевими, бордовими і жовтими суцвіттями.

Хлорофітум

Рослина очищує повітря, всмоктуючи шкідливі речовини подібно до губки, але повертаючи чистий кисень. Якщо раптом дитині захочеться пожувати цей симпатичний кущик, то він не заподіє йому ніякої шкоди.

Фіалка

Ця квітка створить в дитячій кімнаті особливу атмосферу затишку, радуючи оточуючих маленькими, але чарівними квітами і ніжними на дотик листочками. При цьому рослина абсолютно безпечно для маленьких домочадців.

Кипарисовик

Це зелена рослина не залишить без уваги ні дітей, ні дорослих. Кипарисовик володіє антибактеріальними властивостями, очищає повітря від грибків і бактерій, а також, подібно до пилососа, притягує до себе пил. Але слід пам'ятати, що цій рослині потрібен регулярний "душ".