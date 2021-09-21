Григорій Решетник влаштував для дружини романтичну вечерю

У ведучого "Холостячки" Григорія Решетника зразкова сім'я – троє синів і любляча дружина. Зіркові багатодітні батьки є прикладом для всієї країни, адже їм вдається не лише виховувати дітей, а й знаходити час для романтики, повідомляє 24 Канал.

Незмінний ведучий найромантичнішого шоу країни організував для дружини зворушливий сюрприз – вечерю при свічках. Щоправда, не в ресторані, а вдома на кухні. Час для романтики подружжя знайшло, коли вклало дітей спати. Так, 37-річний Григорій Решетник накрив по-чоловічому скромний стіл з солодощами, а замість вина приготував каву.

На вечерю Христина одяглась святково, як на справжнє побачення. На ній була кокетлива біла сукня з дрібним квітковим принтом. Свій look вона довершила лаконічним браслетом і ланцюжком з підвіскою.

"Коли діти сплять, багатодітні батьки не сплять," , – прокоментувала дружина Решетника у своєму інстаграмі.

Фото из инстаграма Кристины Решетник

Фото из инстаграма Кристины Решетник

На відео, яке ведучий "Холостячки" опублікував у мережі, його пів мільйонна аудиторія чи не вперше побачила не лише ніжність, а й пристрасть між подружжям. Після вечері вони влаштували романтичні танці у вітальні.