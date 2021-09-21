Майбутнє України і залізнична розкіш: новий сезон "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"

На 1+1 стартує другий сезон авторського проекту Дмитра Комарова "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", в якому телеведучий покаже нові місця для подорожей на мапі рідної країни, повідомляє УНИАН.

Як зізнається Дмитро, його головна мета - розвиток туристичного потенціалу України. Це будуть нові туристичні маршрути в, здавалося б, уже знайомих усім напрямках. Ними можна буде скористатися як путівником, оскільки, на відміну від "Світу навиворіт" ці маршрути зможе повторити будь-який українець.

У нових випусках телеглядачів побачать відпочинок на будь-який смак і гаманець - від рівня класу люкс до бюджетних подорожей, а географія маршрутів Дмитра Комарова буде охоплювати і гори, і морське узбережжя.

"У новому сезоні більш детально будемо вивчати Карпати, де в мольфарів дізнаємося майбутнє України, і побуваємо на грандіозних святах разом з гуцулами. Покажемо, як по-новому можна провести вихідні в Одесі. До того ж варіанти відпочинку будуть на будь-який смак і гаманець. Крім бюджетного відпочинку, покажемо варіанти, як поїхати в українську столицю гумору з шиком. Упевнений, про таке багато хто навіть не здогадувалися - подорож, як в кіно. Водночас покажемо, як абсолютно безкоштовно харчуватися під час подорожі в "перлині біля моря", Одесі. Буде і екстрим - в Україні багато способів зарядитись адреналіном" , - поділився Дмитро.

Нагадаємо, перший сезон проекту пройшов з рекордними рейтингами. Багато українців минулого літа скористалися рекомендаціями Комарова і поїхали відпочивати в показані ним місця. Телеведучий поділився, що вже отримав безліч повідомлень подяки від таких локацій.

"Кожен, хто їде кудись навіть на вихідні, робить величезний внесок у розвиток туризму в Україні. Якщо якесь місце стає популярними, на нього звертають увагу і бізнес, і держава. Роблять дороги, вкладають гроші, розвивають. Я був дуже радий дізнатися, що до багатьох локації, які ми показали в першому сезоні, практично відразу ж поїхало дуже багато людей. В гуцульської сироварні біля Верховини цього літа ледь впоралися з виробництвом сиру. До мене підходили місцеві турагенти, дякували і говорили, що вже звикли до запиту "відвезіть в сироварню Комарова". В соляні шахти в Донецькій області тепер запустили масові регулярні екскурсії, хоча коли ми знімали програму, навіть квиток було купить проблематично. Тепер там туристичний бум. На вилківське вино "Новак" нереальний попит - його розкуповують, тепер це - дефіцит. Багато місць із наших програм - це і є ті туристичні перлини, які створюють український колорит, наше національне надбання. Їх дуже важливо берегти і розвивати" , - розповів Комаров.

У другому сезоні "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" телеведучий дізнається, чи дійсно легендарні карпатські мольфари володіють неймовірною магічною силою, покаже, як, подорожувати потягом в стилі "Східного Експресу", побуває на святі Івана Купала високо в горах та зустріне цей день за традиціями, яким сотні років, і які неможливо побачити в інших українських містах.