Фермери вперше отримали компенсацію податку від держави

Сімейні фермерські господарства вперше отримали державну компенсацію єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), повідомляє УНІАН.

Міністерство агрополітики і продовольства спрямувало майже 400 тисяч гривень на доплату цього податку за застрахованих членів таких господарств.

За словами міністра Романа Лещенка, порядок надання сімейним фермерським господарствам цієї додаткової фінансової підтримки був затверджений ще у 2019 році.

"Нарешті вдалося перерахувати близько 400 тис.грн на позабюджетний рахунок як допомогу сімейним фермерським господарствам в частині ЄСВ. Ці кошти передбачалося виплатити та у 2020 році, і у 2021-му, однак у зв'язку з відсутністю програмного забезпечення взаємозв'язку Державної податкової служби з Державною казначейською службою це зробити не вдавалося" , – розповів Лещенко.

Він додав, що зараз кошти вже надійшли на рахунки сімейних фермерських господарств у державному пенсійному фонді. Це доплати за 2020 рік і І та ІІ квартали 2021 року.