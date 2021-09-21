Легенди Шахтаря привітали Ріната Ахметова з 55-річчям

Керівники Шахтаря, діючі та колишні футболісти, а також тренери привітали з днем народження президента клубу Ріната Ахметова, повідомляє Сегодня.

Сергій Палкін, генеральний директор ФК Шахтар:

- Перш за все я хочу побажати йому, щоб Шахтар завжди вигравав, тому що Шахтар - це його серце, Шахтар - це його душа. Він дуже хворіє, переживає за нашу команду. І, звичайно ж, хотів би йому побажати, щоб він якомога швидше повернувся на стадіон, тому що нам його дуже не вистачає, футболістам його не вистачає. Щоб дивитися на нашу команду, щоб вболівати за неї, щоб за неї переживати, потрібно багато здоров'я. Тому я хочу побажати президенту здоров'я. Сьогодні в нашому житті, з урахуванням тієї світової ситуації, в якій ми живемо, це дуже важливий аспект. Тому я хотів би побажати йому здоров'я - йому і його близьким. А коли Шахтар буде вигравати і у нього буде здоров'я, у всіх нас все буде добре.

Даріо Срна, директор з футболу ФК Шахтар:

- У нашого президента в цьому році два ювілеї - 55 років і 25 років як він президент Шахтаря. Спочатку хочу його привітати з днем народження! Бажаю здоров'я, щастя, любові. Разом з ним, я впевнений, ми доб'ємося багато спортивних успіхів - це його тішить найбільше. Він любить Шахтар, любить Донбас, Донецьк, Україна. Я зі свого боку йому обіцяю, що ми разом з усіма іншими будемо робити все, щоб він був щасливий, щоб дивився хороший, атакуючий Шахтар, який він любить. З іншого боку, у нього інший ювілей - 25 років президентства. Я знаю, що дуже багато президентів інших клубів йому заздрять, всі хочуть бути як він, але ні в кого не виходить. Я приїхав в Шахтар в 2003 році, познайомився з ним і через 10 хвилин попросив контракт на 10 років. Про що це говорить? Це говорить про те, що він просто закоханий у футбол, закоханий в Шахтар, любить робити якісну, хорошу, атакуючу команду. Тому від усіх уболівальників, від мене, від усієї команди спасибі йому за 25 прекрасних років! Спасибі, що переживає і допомагає кожну хвилину, кожну секунду. Ми будемо намагатися радувати його нашими іграми, нашими забитими голами, нашими результатами. Ще раз, Ринат Леонідович, з днем народження, спасибі Вам за все, бажаю Вам всього-всього найкращого!

Роберто Де Дзербі, головний тренер ФК Шахтар:

- Вітаю президента клубу з днем народження! Сподіваюся, що я зможу принести йому багато задоволення через результати і через нашу гру, тому що знаю, як він любить футбол і Шахтар.

Андрій Пятов, воротар, капітан ФК Шахтар:

- Це людина, без якого не було б усього цього. У тій ситуації, в якій ми опинилися, він не опустив рук, не розгорнувся, а, навпаки, посилив, підставив плече, показав, що йому все так же цікавий футбол, що він живе цим. Клуб тримає ту ж марку, той же рівень - це багато коштує. Що можна побажати? Тільки ще більше азарту нашому президенту. І, звичайно ж, ми всі скучили, давно не бачилися. Сподіваюся, може бути, він перегляне своє рішення і почне відвідувати матчі. Все-таки, коли президент з нами разом, поруч, ми відчуваємо ще більший стимул, додається сил.

Тарас Степаненко, півзахисник, віце-капітан ФК Шахтар:

- Рінат Леонідович, вітаю Вас з ювілеєм, з 55-річчям! Хочу побажати Вам міцного здоров'я, щоб Шахтар завжди Вас радував гарними перемогами, яскравою грою. Ми дуже стараємося і все робимо для цього. Будемо дуже старанно працювати для того, щоб виправдати Ваші очікування. Ще раз з днем народження і всього Вам найкращого!

Додо, захисник ФК Шахтар:

- Пане президенте, вітаю Вас з днем народження і бажаю величезного щастя, успіхів, багатьох років життя. Ми дуже щасливі, що Ви завжди перебуваєте поруч з нами. Ми постараємося виграти для Вас все і присвятити це Вам.

Паулу Фонсека, головний тренер ФК Шахтар 2016-2019 років:

- Здрастуйте, президент! Сьогодні дуже особливий день - день Вашого народження. Хочу щиро привітати Вас і побажати міцного здоров'я, великого щастя, радості і величезного успіху. Продовжуйте так само сильно любити Шахтар і вести його вперед, як в Україні, так і на європейських аренах. Бажаю Вам всього найкращого, міцно обіймаю і бажаю зустрічати день народження ще багато-багато років!

Луїш Каштру, головний тренер ФК Шахтар 2019-2021 років:

- Здрастуйте, президент! Нехай день, коли Ви святкуєте 55-річчя, буде наповнений щастям, радістю в колі рідних і друзів. Бажаю здоров'я і тільки найщасливіших моментів. Міцно обіймаю!

Михайло Соколовський, півзахисник ФК Шахтар 1974-1987 років:

- Рінат Леонідович, хочу привітати Вас з днем народження і побажати найголовнішого - великого-великого здоров'я, благополуччя Вашого великого футбольного справи. Вам вдалося створити без перебільшення великий клуб. І в тому, що завдяки команді уболівальники, і особисто я, отримують задоволення, Ваша заслуга. Тому що Шахтар сьогодні - однозначно елітний клуб європейського футболу. Ми, ветерани, пишаємося, що причетні до такого клубу.

Олександр Сопко, захисник ФК Шахтар 1981-1990 років, експерт ТК Футбол:

- Від імені ветеранів донецького Шахтаря я хочу привітати президента клубу Ріната Леонідовича Ахметова з днем народження. Наше покоління тримало в руках Кубок і Суперкубок СРСР - ми тільки чемпіонами були. Думаю, якщо б у нас був такий президент, ми точно кілька разів стали б чемпіонами країни. Ми по-доброму заздримо нинішньому поколінню футболістів - їм сильно пощастило. У них президент, яких реально мало в футбольному світі. У мене багато побажань, але зупинився б на одному, сокровенне, я впевнений, для нього і для всіх донеччан. Я хочу, щоб найближчим часом в Донецьку на Донбас Арені 52 тисячі уболівальників разом заспівали Сплять кургани темні і гімн Шахтаря. З днем народження, президент!

Андрій Воробей, нападаючий ФК Шахтар 1997-2007 років, амбасадор Shakhtar Social:

- Дорогий Рінат Леонідович! Від усіх ветеранів донецького Шахтаря і від себе особисто хочу привітати Вас з ювілеєм, з днем народження. Хочу побажати Вам в першу чергу міцного здоров'я, терпіння, довголіття, всього найкращого! Те, що Ви робите для футболістів, для українського футболу в цілому, - це не передати словами. Я бажаю, щоб Ви і далі так ставилися до футболу. Те, що Ви робите для розвитку дитячого, дорослого футболу, для нашої національної збірної, - це дуже великий внесок, таких людей практично немає в Україні. Велике вам спасибі. Бажаю залишатися такою ж людиною. Бажаю, щоб Шахтар ще більше підняв висоту, яку заслужив. Більше перемог, менше програшів і менше витрачених нервів. Ми Вас любимо і вітаємо!

Сергій Попов, захисник ФК Шахтар 1992-1995, 1998-2004 років, асистент головного тренера Зорі:

- Рінат Леонідович, вітаю Вас з днем народження. Перш за все, хочу побажати Вам міцного, богатирського здоров'я, а також мудрості і вірних рішень в життя. Знаючи Ваше невгамовне бажання перемагати, хочу побажати багато яскравих і гучних перемог у футболі. З Днем народження!

Жадсон, півзахисник ФК Шахтар 2005-2012 років, футболіст Атлетіко Паранаенсе:

- Записую це відео, тому що сьогодні особливий день: наш президент Ринат Ахметов святкує ювілей. Вітаю і бажаю довгих років життя! Для мене було честю захищати кольори Шахтаря і виграти Кубок УЄФА в 2009 році. Міцно обіймаю, президент! Зі святом!

Фернандіньо, півзахисник ФК Шахтар 2005-2013 років, футболіст Манчестер Сіті:

- Вітаю, президент! Вітаю вас із днем народження! Бажаю провести відмінний день в колі сім'ї і близьких Вам людей.

Олександр Кучер, захисник ФК Шахтар 2006-2017 років, головний тренер Металіста:

- Рінат Леонідович, в цей прекрасний день хочу привітати Вас з днем народження, побажати здоров'я, мирного неба над головою. Щоб Шахтар Вас радував перемогами. І, звичайно ж, перемоги в Лізі чемпіонів!

Валерій Кривенцов, півзахисник ФК Шахтар 1991-2001 років, головний тренер Металіста один тисяча дев'ятсот двадцять п'ять:

- Вітаю Вас з ювілеєм! Хочу побажати міцного здоров'я Вам і Вашій родині, нових перемог і гарної гри Вашої улюбленої команди. Зі святом!

Олексій Бєлік, нападник ФК Шахтар 2000-2008 років, асистент тренера Шахтаря U15:

- Шановний Рінат Леонідович, вітаю Вас з днем народження! Бажаю здоров'я і щастя. Нехай ФК Шахтар радує Вас тільки яскравими перемогами, а емоції, пережиті під час матчів, мотивують на нові цілі. І нехай здійсниться наша загальна мрія - повернутися в рідний Донецьк і всієї Донбас Ареною заспівати гімн Шахтаря. З днем народження, президент!

Ігор Дуляй, півзахисник ФК Шахтар 2004-2010 років, асистент тренера Партизана:

- Шановний президенте! Вітаю Вас з днем народження і хочу побажати міцного здоров'я Вам і всім Вашим близьким, а команда нехай радує красивою грою і перемогами!

Томаш Хюбшман, півзахисник ФК Шахтар 2004-2014 років, футболіст Яблонця:

- Здрастуйте, шановний президент! Хочу побажати Вам в день народження здоров'я, щастя, любові і удачі у всьому, що Ви робите. Бажаю, щоб Ви були щасливі, щоб Вас радувала вся Ваша родина, щоб всі були здорові і в житті все вдалося. І, звичайно, щоб Ваша улюблена команда радувала Вас і всіх уболівальників.

Ярослав Ракицький, захисник ФК Шахтар 2009-2019 років, футболіст Зеніту:

- Дорогий Рінат Леонідович Ахметов! Я Вас вітаю з днем народження, бажаю Вам багато щастя, бути завжди таким крутим, як Ви є, справжнім прикладом для Донбасу і всієї України. Ви мій друг. Спасибі Вам за все, що Ви зробили для моєї сім'ї.

Дуглас Коста, півзахисник ФК Шахтар 2010-2015 років, футболіст Греміо:

- Здрастуйте, президент! Вітаю Вас з днем народження і бажаю всього найкращого. Спасибі за все те, що Ви зробили для мене та інших бразильців. Насолоджуйтесь своїм святом!