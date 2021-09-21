У Нідерландах відновили слухання суду в справі МН17

У Нідерландах в судовому комплексі "Схіпхол" розпочалося чергове судове засідання у справі МН17, повідомляє Укрінформ.

У суді свої виступи продовжують родичі загиблих рейсу МН17. Першою виступала жінка з Австралії, яка втратила свого чоловіка.

“В нас забрали його речі на аналіз ДНК. Я не могла повірити, що Марко, мого чоловіка більше немає. Моє життя перетворилося на жахіття, я не могла спокійно жити”, - поділилася через відеозв'язок жінка у сльозах.

Вона також розповіла, що її чоловіка ідентифікували лише у грудні 2014 року, одним з останніх.

“Я досі жахаюся від самої думки про те, що його тіло розлетілося на шматочки. Потім його зібрали в мішок і відправили на дослідження. Я дуже вдячна цим людям за їхню роботу”, - поділилася жінка.

Під час судового засідання 16 вересня слово мали семеро родичів загиблих рейсу МН17.

Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс після виступу родичів загиблих зазначив, що до справи варто додавати будь-які нові документи, що стосуються трагедії. За його словами, роль чотирьох обвинувачених може розглядатися в контексті діяльності інших осіб, тому вся інформація має бути в матеріалах справи.