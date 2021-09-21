Зеленський може втрутитися в конфлікт між Разумковим і "СН"

Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, може втрутитися в конфлікт між спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим і партією "Слуга народу", якщо він буде наростати, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє Главком.

При цьому він підкреслив, що "не готовий говорити про відставки того чи іншого члена уряду, чи тим більше спікера парламенту".

Однак, за словами Подоляка, між Разумковим і партією виявилися розбіжності, наприклад, через небажання Разумкова голосувати на засіданнях Ради національної безпеки і оборони (РНБО) за введення санкцій стосовно бізнесмена Віктора Медведчука і пов'язаних з ним телеканалів, земельну реформу та законопроект про деолігархізацію.

"Скажу більше: якщо сьогоднішній світоглядний конфлікт між Разумковим і партією і далі буде наростати, напевно, доведеться втрутитися і президенту. Із жорсткими рішеннями" , - заявив Подоляк в інтерв'ю.

Як зазначив радник голови Офісу президента, "спікер сьогодні відкрито гальмує ключові ініціативи президента. Можливо, він вважає, що якась процедура може бути більш плавною. Але зі сторони це саме такий має вигляд – гальмує в інтересах певних осіб".

Він також додав, що наразі для Разумкова існує два варіанти.