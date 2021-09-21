Зеленський планує знову зібрати "слуг" на навчання у Трускавці

Президент Володимир Зеленський планує у найближчий час провести зустріч із фракцією "Слуга народу" у Трускавці, як це було влітку 2019 року, повідомляє Українська правда.

За словами співрозмовників, зустріч триватиме до 2 жовтня.

На зустрічі, як очікують у "Слузі народу", буде велика розмова про майбутнє, в тому числі про кадрові рішення.

Нагадаємо, тренінг для "слуг народу" проходив з 29 липня по 4 серпня у Трускавці. У ньому взяли участь 263 народні обранці.

Команда викладачів KSE впродовж тижня читала для майбутніх депутатів лекції з економіки, бюджетного процесу, публічної політики, розповідала про децентралізацію, освіту, оборону тощо.

Тижневий семінар для новообраних народних депутатів обійшовся "Слузі народу" у 10 мільйонів гривень.