З початком пандемії COVID-19 надзвичайно актуальним стало питання якісних засобів індивідуального захисту, зокрема вибору масок.

Про те, яка маска для щоденного захисту підійде саме вам розповідає﻿ заслужений лікар України Олександр Літус.

З якого матеріалу краще обирати захисну маску﻿

Тканинні маски виготовляють з текстильних матеріалів, таких як бавовна, поліестер або шовк. Через такі маски легше проникає повітря і шкірі легше дихати.

Маски із шовку або з шовковою прокладкою легше переносяться особами з чутливою шкірою, шовк має більшу гігроскопічність, тобто добре поглинає вологу, яка утворюється під маскою.

Бавовняна маска краще моделей із неопрену, менше подразнює шкіру, але щільний матеріал гірше поглинає вологу, створює ефект парника.

Тонкі неопренові моделі за рахунок більш щільного прилягання до шкіри частіше викликають механічне подразнення.

Як правильно користуватись багаторазовою маскою﻿

При використанні багаторазової маски необхідно пам'ятати, що вона теж не вічна й ефективність її з часом зменшується, згодом її теж треба буде замінити на нову.

Після кожного застосування її треба ретельно обробляти як для захисту від вірусу, так і для запобігання запаленню (шкірне сало і бруд накопичуються на масці й можуть призвести до маскне).

Не обробляйте маску агресивними мийними засобами, бо їхні частки можуть залишитися на масці після обробки й призвести до розвитку контактного дерматиту. Тканинні маски необхідно прати та прасувати після кожного використання.

Правила використання одноразової маски﻿

Якщо ж ви обираєте одноразові маски, не забувайте своєчасно їх міняти. Одну маску не носіть більш як 3-4 години.

Обирайте найкомфортніший варіант для себе і не забувайте одягати маски, оскільки вони захищають вас та ваших близьких від поширення коронавірусної інфекції.