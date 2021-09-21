Валютний ринок вівторка: хід торгів

У вівторок на міжбанківському валютному ринку повторюється ситуація понеділка.

З ранку попит на безготівковий долар підштовхнув котирування вгору; цінники в третій раз за останні три дні піднялися до 26,735 гривень на покупку і 26,75 гривень на продаж. На цих рівнях вийшли вичікуючі зростання продавці, і до обіду робочий діапазон опустився до 26,69-26,71 гривень. Національний банк другий день поспіль не з'являється на ринку, тому що істотного перевищення пропозиції над попитом немає, і регулятор боїться своїм втручанням порушити крихку рівновагу.

Курс готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні незначно знизився: вранці його продавали по 26,75-26,76 гривень, а до обіду - вже по 26,73-26,74 гривень. Попит на готівкового «американця» зберігається на одному рівні.

Євро на FOREX намагається рости після падіння, що тривало три доби. Сьогодні з позначки 1,1717 він піднявся до 1,1741 долара, і рух вгору триває. Готівковий євро в столиці торгується в діапазоні 31,30-31,35 гривень - на тому ж рівні, що і вчора.

Російський рубль, що опустився вчора до 73,60 рублів за долар, сьогодні відвоював у американського долара 45 копійок: до обіду вівторка долар подешевшав до 73,15 рублів. Готівковий рубль в столиці сьогодні продають по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів, що на 2 копійки дешевше вчорашньої ціни.