Іван Редкач дав сенсаційний прогноз на бій

Іван Редкач, який раніше відзначився безліччю різких випадів у бік Олександра Усика, тепер пророкує йому перемогу нокаутом над Ентоні Джошуа, повідомляє Сегодня.

На думку скандального українського боксера Івана Редкача, бій Джошуа – Усик 25 вересня на лондонському стадіоні "Тоттенгем" не триватиме всі 12 раундів.

"Залишу пост до ранку. Зробіть скріни, щоб потім не казали бла-бла-бла. Саша його винесе за 3-7 раундів, це буде його ніч!!! Джошуа вже побив двох олімпійських чемпіонів (Олександра Повєткіна і Володимира Кличка), але Усик молодий, у нього не було стільки боїв, як у цих хлопців, вони були вже на фініші кар'єри. Сашенько, настав твій час. Не забудьте купити побільше попкорну додому! Це буде яскрава емоційна ніч" , – написав Іван Редкач в Instagram

При цьому Редкач опублікував реальні фото, як Джошуа відправляє в нокаут Повєткіна і Кличка, і футуристичний колаж, на якому зобразив Джошуа на колінах після того, як того побив Усик.

Цікаво, що ще недавно Редкач вважався ворогом Усика. Наприклад, вимагав вигнати з України "тренера-сепаратиста" останнього.

Також Редкач звинувачував Усика в лицемірстві.

"Відповідь Усика на питання "Чий Крим?" – "Крим божий", це щонайменше лицемірство" , – стверджував Редкач.

І тут – різка зміна гніву на милість...

Відзначимо, що у букмекерів фаворит майбутнього бою – Джошуа. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.36, на нічию – 21, на перемогу Усика – 3.0. Іншими словами, ймовірність виграшу британця становить 66 відсотків, українця – 30 відсотків.