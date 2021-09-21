В Україні повернуть штрафи за порушення карантину

Дотримання обмежень "жовтої" зони карантину через поширення коронавірусу будуть контролювати правоохоронні органи так само, як це було 2020 року. Зокрема, до порушників карантину застосовуватимуться штрафні санкції, повідомляє Обозреватель.

У разі потреби кількість правоохоронців, які контролюватимуть дотримання карантину, буде збільшена. Про це розповіли в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

"Все буде так само, як і раніше. Вже є досвід 2020 року. Підрозділи МВС так само, як і минулого року, виконуватимуть контрольні функції згідно з рішенням уряду і каратимуть порушників відповідно до норм чинного законодавства" , – повідомили в МВС.

Там уточнили, що наразі кількість особового складу, призначена для здійснення контролю, залишається незмінною у порівнянні з 2020 роком. Проте, якщо виникне потреба у збільшенні, "будуть виділяти більше".

Відповідаючи на запитання, чому на сьогодні відсутній контроль з боку правоохоронних органів за дотриманням маскового режиму в громадському транспорті та в громадських місцях, зокрема, у магазинах, у відомстві пояснили, що такий контроль не передбачений у "зеленій" зоні.

"Кожного не проконтролюєш, але за умов "жовтої" зони поліція більше звертатиме увагу на порушення і каратиме порушників" , – сказали в МВС, додавши, що розміри штрафів встановлені Кодексом України про адміністративні правопорушення.