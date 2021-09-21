На їжу, алкоголь, сигарети і комуналку йде 60% витрат населення

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за II квартал 2021 року, повідомляє РБК-Україна.

Витрати склали 873,5 млрд грн, що на 17,4% більше, ніж у 2020 році.

За даними статистичного відомства, найбільшою статтею витрат за квартал були "Продукти харчування та безалкогольні напої" - 41,4%.

Витрати домашніх господарств за статтею "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" становлять 13,7%. На "Алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики" йде 7,8% витрат.

Крім того, на "Транспорт" українці витрачають 9,3%, на "Охорону здоров'я" - 6,1%, на "Одяг і взуття" - 4,2%, на "Предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла" - 3,8%, на "Відпочинок і культуру" - 3,4%, на "Зв'язок " - 2,7%, на "Ресторани і готелі" - 2,6%, на "Освіту" - 1,1%, на "Різні товари і послуги" - 3,9%.

Автор: Олександр Білоус