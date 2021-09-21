Безос виділить $1 млрд на природоохоронну діяльність

Екологічний фонд Джеффа Безоса Earth Fund виділить в цьому році $1 млрд на діяльність з охорони природи, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ці кошти стануть частиною обіцянки Джеффа Безоса виділити $10 млрд до 2030 року на боротьбу зі змінами клімату і зіграють ключову роль в досягненні мети "30х30", відзначається в прес-релізі фонду. Мета 30х30 має на увазі запобігання вимирання видів тварин і рослин на 30% територій суші і моря до 2030 року.

Earth Fund також планує виділяти по $1 млрд протягом наступних 10 років на відновлення ландшафту та поліпшення продовольчої системи. Засоби переважно будуть призначені для таких регіонів, як басейн річки Конго в Африці, північні Анди в Латинській Америці і тропічна зона Тихого океану.

"Стан природи сьогодні гірше, ніж 500 років тому, коли ліси були незаймані, річки чисті, а доіндустріальне повітря свіже. Ми можемо і повинні боротися з цією аномалією. Об'єднавши зусилля, ми зможемо користуватися перевагами сучасного життя і зберегти навколишнє середовище", - прокоментував рішення Безос.

Фонд Earth Fund, створений Безосом у 2020 році, вже виділив 16 грантів на загальну суму $791 млн таким природоохоронним організаціям, як The Nature Conservancy, Natural Resources Defense Council, Environmental Defense Fund, World Resources Institute і World Wildlife Fund.

На початку вересня Earth Fund також прийняв рішення про направлення додаткових $230,7 млн 10 некомерційним організаціям, які займаються кліматичними проблемами.