Дощі накривають Україну: прогноз погоди на 22 вересня

В Україні триває погіршення погоди у вигляді похолодання та дощів у більшості регіонів. Правда, гроз синоптики нам уже не обіцяють.

Отже, у вівторок, 21 вересня, на заході, у центрі та на півночі країни переважатиме температура від 7 до 11°С удень і 3-6°С уночі. При цьому, удень в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях буде трохи тепліше - близько 10-12°С. На сході, на півдні та в Криму очікується, в основному, 12-14°С удень і 5-9°С уночі. І тільки Харківська область трохи виділиться із загальної картини - там очікується 11-13°С удень і 6-8°С уночі.

Дощі 21 вересня накриють практично всю Україну, за винятком південних областей. Там очікується ясна погода з невеликою хмарністю. Середня швидкість вітру по країні складе близько 7-18 км/год. На півдні місцями можливі шквали до 22 км/год. У центрі та на півночі країни вітер буде сильнішим - приблизно 14-22 км/год у середньому.

Укргідрометцентр попереджає, що 22 вересня у Вінницькій, а також у більшості південних областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 22 вересня очікується температура від 5 до 7°С протягом дня, вітер 14-22 км/год і дощ.