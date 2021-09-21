Автогаз у роздробі встановив нові цінові рекорди

Сьогодні, 21 вересня, середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС по Україні зросла на 9 копійок – до 17,62 грн/л, свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.

При цьому ціна на ресурс у мережах преміум-сегменту побила рекорд за всю історію спостереження. Так, ОККО виставила на стелу 18,49 грн/л (+50 коп./л до 20 вересня), WOG – 18,24 грн/л (+25 коп./л).

Крім того, мережа Motto, що працює в економ-сегменті, підняла ціну на автогаз на 10 коп./л, до 17,48 грн/л, у Дніпропетровській області. За рахунок цього середня ціна по мережі додала 2 коп./л і склала 17,56 грн/л.

Як повідомлялося, на тлі зростання світових цін і локального дефіциту СВГ з початку липня до середини серпня скраплений газ в Україні істотно здорожчав. Так, з 1 липня по 20 вересня середня вартість у гурті зросла на 2,8 грн/л, у роздробі – на 1,99 грн/л. З урахуванням сьогоднішнього здорожчання в роздробі зберігається потенціал для зростання на 30-40 копійок, вважають трейдери.