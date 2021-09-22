У США назвали найкращі кросовери року

Американські журналісти автомобільного порталу Autoblog підбили підсумки року та назвали найкращих представників у категорії SUV, повідомляє Обозреватель.

У США за традицією модельний рік починається восени. Ця історія тягнеться ще з тих часів, коли фермери після продажу врожаю вирушали до автодилерів по нові машини. Тому не дивуйтеся, що в Autoblog вирішили підбити підсумки року саме зараз, а не наприкінці грудня.

Конкуренція в сегменті компактних SUV як і раніше дуже висока, тому зробити вибір на користь того чи іншого автомобіля досить складно. Також важливо відзначити, що поняття "компактного SUV" за останні роки розширилося паралельно зі збільшенням розмірів машин, тому огляд включає компактні та субкомпактні моделі, розділені також за ціновою категорією.

Найкращі компактні SUV

Honda CR-V

Honda CR-V. Джерело: autoblog.com

Плюси: найкращий у класі за простором у салоні, економні двигуни, є гібридна версія

Мінуси: застарілий інтерфейс мультимедіа, нуднуватий дизайн

Honda CR-V можна назвати відправною точкою для вибору компактного SUV. Об'єктивно кажучи, його складно перевершити за місткістю, простором для задніх пасажирів, ефективністю моторів, особливо, у версії CR-V Hybrid. Він добре збалансований із позиції керованості та їздової динаміки. Тож не дивно, що ця модель продовжує займати провідні позиції у своєму сегменті. Звичайно, люди не ухвалюють рішення про купівлю виключно на основі об'єктивних критеріїв, і комусь CR-V може здатися нудним за дизайном або за їздовим характером. Він може розчарувати інтерфейсом або з якоїсь іншої причини, яка актуальна для конкретного покупця. Тому можна пошукати інші варіанти, які здатні краще задовольнити суб'єктивні потреби.

Mazda CX-5

Mazda CX-5. Джерело: autoblog.com

Плюси: задоволення від їзди на рівні Porsche, багате оздоблення салону, потужний турбомотор

Мінуси: за місткістю та кількістю відділень для дрібниць поступається конкурентам, мультимедійна система без тачскрину

По суті, CX-5 актуальний там, де CR-V поступається: стиль і задоволення від водіння. Також його можна вважати альтернативою розкішним компактним позашляховикам. Все починається з елегантного спортивного стилю і триває всередині, де його красивий дизайн і "плюшеві" матеріали є явним кроком вперед порівняно з іншими в цій ціновій категорії. Потім, коли ви сідаєте за кермо, CX-5 вражає своїм їздовим комфортом і задоволення від точного та передбачуваного драйву. Крім того, його двигун із турбонаддувом володіє хорошими характеристиками навіть на тлі дорогих конкурентів. Так, у нього менше корисного простору в салоні, та й багажник поступається за обсягом, тому про це варто пам'ятати.

Toyota RAV4

Toyota RAV4. Джерело: autoblog.com

Плюси: широкий асортимент модифікацій, включаючи два гібриди, просторе заднє сидіння і місткий вантажний відсік, надійність

Мінуси: скромна версія початкового рівня, застарілий інтерфейс мультимедіа

У RAV4 більше пасажирського і вантажного простору, ніж у більшості аналогів. Він зручний і дивно чуйний в їзді. В інтер'єрі використовуються якісні матеріали обробки, добре спроєктований з точки зору ергономіки та має багато місця для зберігання речей. Додайте до цього надійність і високу перепродажну вартість. У новому поколінні додали широкий асортимент модифікацій, включаючи позашляхові Adventure і TRD Off-Road, а також спортивні XSE Hybrid і Prime. Причому, важливо, що RAV4 пропонується як з гібридним силовим агрегатом, так і з PHEV. Можливо, саме ця модель найбільш повно задовольнить тих, кому з якої-небудь причини не підходять Honda CR-V або Mazda CX-5,

Найкращі компактні SUV люкс-класу

Genesis GV70

Genesis GV70. Джерело: autoblog.com

Плюси: гарний інтер'єр, зручний і зрозумілий інтерфейс, високий рівень комфорту поїздки

Мінуси: недостатньо простору для задніх пасажирів, спортивна зовнішність не відповідає характеру на дорозі

GV70 реально претендує поборотися з такими серйозними конкурентами, як Mercedes-Benz GLC і Porsche Macan, зокрема завдяки потужній версії з мотором V6. Але якщо за ціною він дешевший, ніж його німецькі конкуренти, то порівняно з аналогами від Acura, Lexus і Infiniti він програє. Яскравий зовнішній вигляд і гарний інтер'єр дійсно виділяються. До того ж можна вибрати версію з турбованим V6 і високотехнологічною адаптивною підвіскою, яка не тільки реагує на нерівності дороги, але передбачає їх.

Mercedes-Benz GLC-Class

Mercedes-Benz GLC-Class. Джерело: autoblog.com

Плюси: їде, як і личить Mercedes, стильний інтер'єр, широкий модельний ряд

Мінуси: складний і заплутаний інтерфейс, недостатньо вільного місця

Модель GLC продовжує вражати навіть на тлі більш "свіжих" конкурентів. Він виглядає, їде та оснащений відповідно до бренду. Додаткові опції допоможуть досягти повної гармонії, але навіть в базовій версії GLC має все необхідне, включаючи стильний інтер'єр і екстер'єр. Він пропонує майже всі технічні функції та інформаційно-розважальні системи, включаючи (на краще або гірше) красивий, але занадто перевантажений інтерфейс MBUX. Два типу кузова і три варіанти двигунів забезпечують різноманітність модельного ряду, з яким може зрівнятися тільки BMW X3/X4.

Porsche Macan

Porsche Macan

Плюси: найкращий за їздовими характеристиками, висока якість Porsche і потенціал із персоналізації

Мінуси: висока ціна і скромні розміри внутрішнього простору

Porsche Macan можна назвати найкращим компактним позашляховиком люкс-класу. Те, як він виглядає, як він зроблений, і, що найважливіше, як він їде, зробило б його прекрасним вибором за умови, що ми шукаємо компактний позашляховик ... і не думаємо про бюджет. Крім того, в салоні місця замало, та й до функціонала є питання. Наприклад, базова модель з чотирициліндровим мотором є сумнівною цінністю. Чи буде він найрозумішним вибором? Ні, але це не список "найрозумніших розкішних позашляховиків". Це список найкращих, і Macan – один із них.

Volvo XC60

Volvo XC60. Джерело: autoblog.com

Плюси: скандинавський дизайн, багато простору і функціоналу за свої гроші, є версія PHEV

Мінуси: моторна гама, нічим не примітна керованість

XC60 просторіший і ширший від конкурентів, крім того, може похвалитися цілим комплектом сертифікатів безпеки. Він також досить економічний і доступний з відмінною гібридною версією PHEV, що отримала назву Recharge. Дизайн інтер'єру та екстер'єру XC60 виконаний в характерному скандинавському стилі. Якість і функціональність повністю відповідають більшому і дорогому XC90. Якщо підійти до вибору кросовера з практичної та утилітарної позиції, то XC60 – один із найбільш розумних варіантів у своєму сегменті.