"Не хочу бути частиною нелегальної гри": топ-менеджер Нафтогазу

Головний виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Отто Ватерландер підтвердив, що звільняється з компанії. Причиною стало призначення Юрія Вітренка і подальші пов'язані з цим події в компанії, повідомляє UBR.

За його словами, "Нафтогаз" після зміни керівництва "не перебуває на стадії розвитку", дуже велика кількість рішень заморожені.

Крім того, він більше не відчуває, що може працювати ефективно. І оскільки наглядова рада не змогла звільнити Вітренко, Ватерландер вирішив піти з компанії.

"Сьогодні, коли минуло майже п'ять місяців, стає зрозуміло, що, незважаючи на всі юридичні моменти, судові рішення, позицію наших зарубіжних партнерів про незаконність призначення Вітренко, уряд вже нічого не буде робити. Я не хочу бути частиною цієї нелегальної гри", - говорить топ-менеджер.

Він також підтвердив, що "Нафтогаз" залишає фіндиректор групи Петер Петер ван Дрил.