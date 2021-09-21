В Офісі Зеленського кажуть, що Арестович свідомо іде на провокації

Радник глави ОП Михайло Подоляк стверджує, що радник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович лікує суспільство, повідомляє УНИАН.

Так Подоляк пояснив, навіщо команді Зеленського знадобилися послуги Олексія Арестовича.

На зауваження журналіста, що Арестович генерує тільки хайп і скандали, Подоляк відповів:

"Абсолютно не згоден. Олексій, перш за все, вкрай ефективно відпрацьовує тяжкий хліб у Тристоронній контактній групі. До його приходу російські пропагандисти абсолютно домінували в цих тематиках. Олексію ж вдалося нав’язати свій порядок денний і змусити опонентів суттєво нервувати".

Радник Єрмака упевнений, що Арестович порушує непрості теми, які роками замовчуються у суспільстві. А якщо ми не можемо говорити про болюче, переконаний Подоляк, то "хвороби тільки прогресують".

"Так, Олексій часто йде на свідомі провокації, витягує на себе негатив, а потім спокійно, виважено, тонко працює з цим. Парадоксальну, напевно, річ скажу, але, вважаю, що саме Арестович лікує наше суспільство від традиційних медійних істерик, надаючи йому можливість проговорити непрості речі як в кабінеті психотерапевта" , – вважає Подоляк.

На його думку, Арестович наразі "точно позитивний персонаж".

Олексій Арестович з березня 2021 року, коли прийшов у ТКГ, неодноразово потрапляв у скандали. У соцмережі колишній блогер часто не стежить за словами й нецензурно висловлюється щодо своїх опонентів.

Так, Арестович послав користувача, коли його попросили перейти на українську. Нещодавно також стало відомо, що радник глави ОП заявив про "АТО-курорт" на Донбасі, але відповідальності не поніс.

Нещодавно блогер запропонував перейменувати Україну спершу на "Русь-Україну", а потім на "Об’єднані землі України".