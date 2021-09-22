Топ -7 продуктів, які категорично не можна готувати в мультиварці

Мультиварка – безумовно корисний кухонний девайс, який спрощує й зменшує час готування й перебування на кухні в кілька разів. Здавалося б, що це замінний "помічник" без якого не обійтися кожній господині, але й тут є свої мінуси, повідомляє Обозреватель.

Далі докладніше, які продукти категорично не можна готувати в мультиварці та найголовніше – чому.

1. Овочі

Спаржу краще не готувати в мультиварці. Джерело: pixabay.com

Якщо ви хочете зіпсувати цінні й корисні овочі, такі як: зелений горошок, шпинат, томати та ніжну спаржу – тоді приготуйте їх в мультиварці, там вони точно перетворяться в кашу.

2. Ароматна та рум'яна випічка

Мультиварка для таких виробів – не найкращий варіант, тому що там точно не вийдуть пироги, кекси, а тим більше – бісквіт. По-перше – тісто пропікається не однаково, по-друге – через конденсат воно буде вологим, важким та не смачним.

3. Безе

Це дуже ніжний десерт, який точно не вийде в мультиварці. Для нього потрібна низька температура та суха атмосфера, а в мультиварці волого.

4. Попкорн

Попкорн краще готувати на плиті або мікрохвильовці

Вся справа в тому, що для приготування попкорну потрібна температура 200 С, а в мультиварці максимум – 175 С.

5. Страви з вином

Для того, щоб страви з вином були ароматними та смачними потрібно, щоб воно добре випарилося, а в мультиварці це зробити неможливо й алкоголь просто зіпсує страву.

6. Молочні каші

Молочна каша вийде не смачною в мультиварці

По-перше каша там готується дуже довго та практично завжди молоко "тікає". Тому найкраще такі страви готувати на плиті.

7. Млинці

Млинці в мультиварці не просмажаться. Джерело: Getty Images

Вам не вдасться посмажити в мультиварці млинці, так як вони навіть не зможуть "прихопитися" в глибокій чаші мультиварки, ви не зможете їх перевернути, тому що це буде молочна жижа. Тому їх також найкраще смажити на сковороді.