Чиновники більше не зможуть затягувати надання адмінпослуг

Сьогодні Верховна Рада прийняла в цілому закон про зміни, які стосуються строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг під час дії карантину (№5454). "За" проголосували 319 парламентаріїв, повідомляє UBR.

У Мінціфри відзначили, що тепер українці будуть своєчасно отримувати якісний сервіс, а держоргани не зможуть затягувати терміни надання адмінпослуг.

Зміни стосуються норми, яка зупиняла протягом термінів надання адмінпослуг на період дії карантину. Тому надання послуг розтягувалося в часі, а людям іноді доводилося місяцями чекати розгляд поданих документів.

У пояснювальній записці зазначено, що термін надання адмінпослуг не може перевищувати більш ніж на 30 днів граничного строку їх надання, визначеного законом.

Також з записки випливає, що посадові особи, уповноважені надавати такі послуги, несуть відповідальність за порушення терміну надання адмінпослуг.

Проблема зі своєчасним отриманням адмінпослуг під час карантину вирішується не тільки для населення, але і для бізнесу, написав в своєму Telegram-каналі глава комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко.