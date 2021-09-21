США не хочуть нової "холодної війни" - Байден

США планують виступати проти домінування більш сильних країн над слабкими. У той же час вони не прагнуть до нової "холодної війни", повідомляє РБК-Украина.

Про це президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив під час виступу на Генасамблеї ООН.

За словами Байдена, Штати, разом з іншими країнами, бажають боротися за рівність країн в світі.

"США будуть брати участь в змаганнях енергійно. Ми будемо разом з нашими друзями виступати проти того, що сильні країни домінують над слабкими, отримуючи їх території силою, через економічний примус", - заявив президент США.

У той же час Штати не прагнуть до того, щоб їх тактика призвела до "холодної війни".

"Але ми не прагнемо до нової холодної війни, до світу, який би був розділений на блоки", - додав Байден.

"США повинні вдаватися до збройних сил в крайніх випадках: армія повинна бути останнім, а не першим інструментом для вирішення проблем", - сказав він в ході виступу на ГА ООН.

Байден підкреслив, що далеко не всі проблеми в світі можна вирішити за допомогою сили.

"Бомби і кулі не врятують на від COVID-19 і від його майбутніх штамів", - цитує слова президента США агентство " Інтерфакс-Україна ".

Людство досягло поворотного моменту в своїй історії: йому належить вирішити ряд ключових проблем, заявив Байден.

"Ми досягли поворотного моменту в історії", - сказав він.

Серед проблем, які потребують вирішення, Байден згадав "завершення пандемії", рішення кризи з кліматом, ліквідацію кіберзагроз, боротьбу проти тероризму, запобігання конфліктів.

"Нам потрібно працювати один з одним більше, ніж коли б то не було" - сказав президент США.

Автор: Сергій Пишкін