США ввели санкції проти платформи для обміну криптовалют

Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти платформи для обміну криптовалют під назвою SUEX, повідомляє РБК-Украина.

Ця платформа зареєстрована на територіях Росії та Чехії.

Як зазначають в Мінфіні США, платформа SUEX допомагала хакерам-вимагачам для отримання власної незаконної вигоди. Зокрема, платформа допомагала кіберзловмисникам полегшити транзакції, пов'язані з нелегальним активами.

Американський Мінфін виявив зв'язок платформи SUEX з вісьмома вимагачами. Аналіз показав, що понад 40% транзакцій на платформі SUEX пов'язані з кіберзловмисниками.

Автор: Дмитро Левицький