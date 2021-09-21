США ввели санкції проти платформи для обміну криптовалют

США ввели санкції проти платформи для обміну криптовалют

Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти платформи для обміну криптовалют під назвою SUEX, повідомляє РБК-Украина.

Ця платформа зареєстрована на територіях Росії та Чехії.

Як зазначають в Мінфіні США, платформа SUEX допомагала хакерам-вимагачам для отримання власної незаконної вигоди. Зокрема, платформа допомагала кіберзловмисникам полегшити транзакції, пов'язані з нелегальним активами.

Американський Мінфін виявив зв'язок платформи SUEX з вісьмома вимагачами. Аналіз показав, що понад 40% транзакцій на платформі SUEX пов'язані з кіберзловмисниками.

Автор: Дмитро Левицький

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics