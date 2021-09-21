Президенти Ізраїлю, Німеччини та Албанії 6 жовтня приїдуть в Україну

У зв'язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру 6 жовтня очікується візит в Україну президентів Ізраїлю, Німеччини й Албанії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з розміщеним на сайті Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" анонсом, у середу, 6 жовтня, вранці планується сніданок лідерів міжнародних єврейських організацій із членами наглядової ради Меморіального центру в Hyatt Regency, після чого об 11:00 відбудеться їхня прес-конференція.

О 14:00, згідно з програмою, відбудеться ланч президента Ізраїлю Іцхака Герцога в готелі InterContinental Kyiv.

Увечері, о 17:00, як очікується, відбудеться офіційна церемонія пам'яті за участю президента України Володимира Зеленського та відкриття меморіального об'єкта "Кришталева стіна плачу" художниці й авторки Марини Абрамович.

Участь у заході також візьмуть президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр, президент Ізраїлю Іцхак Герцог і президент Албанії Ілір Мета.

Також о 21:00 цього дня відбудеться офіційний прийом за участю президента України та глав іноземних держав.

Як повідомляють організатори, меморіальні заходи розпочнуться у Києві 27 вересня.