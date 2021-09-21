Валютний ринок вівторка: підсумки дня
У вівторок стартувала виплата компенсації ПДВ експортерам (373 млн гривень було відправлено сьогодні). Ринок відразу це відчув: зменшилася пропозиція валюти, що тут же призвело до зростання котирувань.
Торги на міжбанківському валютному ринку почалися з триразового перевищення числа покупців над продавцями. Як і в понеділок, котирування відреагували зростанням до вже знайомих 26,735 гривень на покупку і 26,75 гривень на продажу. На цих рівнях з'явилися продавці, зростання припинилося, після чого плавно спустилися до області 26,69-26,71 гривень, де і відбувалися угоди майже до кінця торгів. Національний банк другий день поспіль не з'являється на ринку, обмежившись функцією спостерігача.
Закрили торги вівторка на 2,2 копійки на покупці і 2 копійки на продажу вище, ніж в понеділок.
Хід торгів
Стартові котирування - 26,67 / 26,73 (купівля / продаж).
Торги вівторка відкрилися трохи вище, ніж в понеділок, і вужче: спред на відкритті склав 6 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 26,71 гривень пройшла в 9:19. А вже о 10:10 котирування досягли максимальних за день: 26,735 / 26,75 (купівля / продаж). Як і вчора, на цих цифрах продавці почали активно виставляти заявки, і зростання припинилося. Котирування стали знижуватися, і до обіду торгівля перемістилася в діапазон 26,69-26,71 гривень, в якому угоди і йшли аж до кінця торгів.
Котирування закриття - 26,69 / 26,70 (купівля / продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 19,4 млн доларів у порівнянні з понеділком і склав 121,4 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,7173 гривень.
- Офіційний курс долара на 22 вересня встановлений на позначці 26,7081 гривень за долар, зростання на 0,09 копійки.
- Офіційний курс євро на 22 вересня встановлений на позначці 31,3566 гривень за євро, зростання на 8,65 копійок.
- Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні коливалася в межах 26,74-26,77 гривень. До вечора цінник на готівкового «американця» опустили до 26,74 гривень, а дрібні суми можна було знайти навіть по 26,73 гривень.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:30 - 1,1716 долара. Сьогодні євро спочатку зріс до позначки 1,1748 долара, а потім знову пішов вниз і до вечора опустився до 1,1714 долара. Причиною стало зростання долара після публікації даних, що свідчать про позитивні зміни в будівельній галузі США. Готівковий євро протягом дня подешевшав з 31,33-31,35 до 31,30-31,32 гривень.
Російський рубль зміцнився по відношенню до долара у вівторок, відновившись з тритижневого мінімуму, досягнутого вчора, оскільки ціни на нафту компенсували частину втрат. Станом на 18:30 долар до рубля торгується у вузькому діапазоні 73,10-73,15 рубля за долар. Готівковий рубль в Києві, як і вчора, продавали по 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.