Валютний ринок вівторка: підсумки дня

У вівторок стартувала виплата компенсації ПДВ експортерам (373 млн гривень було відправлено сьогодні). Ринок відразу це відчув: зменшилася пропозиція валюти, що тут же призвело до зростання котирувань.

Торги на міжбанківському﻿ валютному ринку почалися з триразового перевищення числа покупців над продавцями. Як і в понеділок, котирування відреагували зростанням до вже знайомих 26,735 гривень на покупку і 26,75 гривень на продажу. На цих рівнях з'явилися продавці, зростання припинилося, після чого плавно спустилися до області 26,69-26,71 гривень, де і відбувалися угоди майже до кінця торгів. Національний банк другий день поспіль не з'являється на ринку, обмежившись функцією спостерігача.

Закрили торги вівторка на 2,2 копійки на покупці і 2 копійки на продажу вище, ніж в понеділок.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,67 / 26,73 (купівля / продаж).

Торги вівторка відкрилися трохи вище, ніж в понеділок, і вужче: спред на відкритті склав 6 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 26,71 гривень пройшла в 9:19. А вже о 10:10 котирування досягли максимальних за день: 26,735 / 26,75 (купівля / продаж). Як і вчора, на цих цифрах продавці почали активно виставляти заявки, і зростання припинилося. Котирування стали знижуватися, і до обіду торгівля перемістилася в діапазон 26,69-26,71 гривень, в якому угоди і йшли аж до кінця торгів.

Котирування закриття - 26,69 / 26,70 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 19,4 млн доларів у порівнянні з понеділком і склав 121,4 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,7173 гривень.

Офіційний курс долара на 22 вересня встановлений на позначці 26,7081 гривень за долар, зростання на 0,09 копійки.

Офіційний курс євро на 22 вересня встановлений на позначці 31,3566 гривень за євро, зростання на 8,65 копійок.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні коливалася в межах 26,74-26,77 гривень. До вечора цінник на готівкового «американця» опустили до 26,74 гривень, а дрібні суми можна було знайти навіть по 26,73 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:30 - 1,1716 долара. Сьогодні євро спочатку зріс до позначки 1,1748 долара, а потім знову пішов вниз і до вечора опустився до 1,1714 долара. Причиною стало зростання долара після публікації даних, що свідчать про позитивні зміни в будівельній галузі США. Готівковий євро протягом дня подешевшав з 31,33-31,35 до 31,30-31,32 гривень.

Російський рубль зміцнився по відношенню до долара у вівторок, відновившись з тритижневого мінімуму, досягнутого вчора, оскільки ціни на нафту компенсували частину втрат. Станом на 18:30 долар до рубля торгується у вузькому діапазоні 73,10-73,15 рубля за долар. Готівковий рубль в Києві, як і вчора, продавали по 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.