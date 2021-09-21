Інформація, що собівартість видобутку природного газу Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" нібито 1 грн/куб. м, як заявив член правління, головний виконавчий директор із трансформації НАК Отто Ватерландер в інтерв'ю "Економічній правді", не відповідає дійсності, заявив "Нафтогаз", повідомляє Интерфакс-Украина.

"Цифри, названі паном Ватерландером, не містяться в жодному документі компанії, про який нам було б відомо", - йдеться в повідомленні компанії у вівторок.

"Нафтогаз" зазначив, що актуальну собівартість буде показано у фінансовій звітності за перше півріччя, підготовку якої компанія завершує і яку мають перевірити аудитори.

"А планову собівартість буде зазначено у фінансовому плані, який має затвердити уряд України", - зазначив НАК.

"Нафтогаз" спростував інформацію члена свого правління про собівартість газу

"Нафтогаз" також спростував інформацію Ватерландера про роль голови правління Юрія Вітренка та однієї з іноземних консалтингових компаній, а також особистої ролі самого члена правління в підготовці проваленої програми "20/20" - збільшення видобутку до 20 млрд куб. м до 2020 року.

На думку НАК, інтерв'ю Ватерландера загалом містить некоректну інформацію, у зв'язку з чим компанія просить журналісті