Українські фільми з душею, які варто переглянути кожному

Український кінематограф відроджується – якісних стрічок стає усе більше. Наші режисери не просто роблять конкурентоспроможні фільми – вони знімають кіно, яке змушує думати та відчувати. Кінопродюсер і сценарист Юрій Рудий відібрав кращі фільми останніх років, які змусять тебе і сміятися, і плакати, повідомляє 24 Канал.

В останні роки про українське кіно заговорили – і не тільки на батьківщині. Наші фільми завойовують престижні нагороди на кінофестивалях у Каннах і Венеції, їх високо оцінюють критики та глядачі по всьому світу. Поряд з Держкіно з'являються приватні кіностудії та продюсери – все це привносить свіжий струмінь у кінематограф. Далі 5 фільмів останніх років, які залишать слід у душі.

Плем'я

Рік: 2014

Режисер: Мирослав Слабошпицький

Хронометраж: 132 хвилини

Потужна картина про те, якою витончено-жорстокою та ніжно-беззахисною може бути юність. Стрічка розповідає про життя підлітків з інтернату для людей з вадами слуху. Головний герой, хлопець Сергій, виявляється втягнутим у кримінальне угрупування "Плем'я", до якого входять інші тінейджери та вчитель праці. У "Племені" свої поняття про честь – і відстоюються вони кістьми та кров'ю. Тут є місце секс-торгівлі, дитячій проституції і... коханню, яке закінчується підпільним абортом.

Плем'я, дивися онлайн трейлер фільму Мирослава Слабошпицького:

Перша повнометражна картина режисера Мирослава Слабошпицького отримала понад 50 нагород на кінофестивалях, у тому числі в Каннах. Фільм можна було б назвати "чорнухою", якби не віртуозна подача: усі персонажі розмовляють виключно мовою жестів. Яка несподівано виявляється зрозумілою і без субтитрів. Стрічку знімали в інтернатах Києва та Київської області, а майже всіх героїв зіграли непрофесійні актори.

Мої думки тихі

Рік: 2019

Режисер: Антоніо Лукіч

Хронометраж: 104 хвилини

Смішна, зворушлива і трохи сумна трагікомедія Антоніо Лукича зібрала в прокаті майже 10 мільйонів гривень – сума для українського кіно досить значна. Сюжет стрічки розгортається навколо молодого звукорежисера Вадима. Переживши низку поразок в особистому та професійному житті, він отримує шанс почати все з чистого аркуша. Для цього йому потрібно поїхати в Закарпатті та записати голоси рідкісних птахів і тварин для однієї комп'ютерної гри. А якщо хлопець зуміє добути ще і крякання рахівського крижна, йому світить головний приз – запрошення на роботу в Канаду. А це значить – прощайте, невдачі та здрастуй, багате життя і світове визнання.

Мої думки тихі, дивися онлайн трейлер фільму Антоніо Лукіча:

Усе б нічого, та ось тільки на виконання завдання з Вадимом відправляється його мама-таксистка. Її зіграла неповторна Ірма Вітовська. Актриса блискуче передала гіркоту і розпач батьків, які не зуміли вчасно відпустити чадо у вільне плавання.

Черкаси

Рік: 2019

Режисер: Тимур Ященко

Хронометраж: 102 хвилини

Військова драма "Черкаси" заснована на реальних подіях і розповідає про те, що все ще болить: про анексію Криму у 2014 році. На створення фільму Тимура Ященка надихнув реальний відеоролик на ютубі, знятий моряками, які опинилися в російському оточенні. Стрічка розповідає про український тральник "Черкаси", який довше за інших – три тижні – тримав оборону в бухті Донузлав. Щоб ця історія про честь, дружбу і зраду вийшла ще більш вірогідною, знімальну групу консультував справжній командир "Черкас" – капітан 2 рангу Юрій Федаш. Також поряд з професійними акторами у кадрі з'являються справжні моряки, що служили на тральнику.

Черкаси, дивися онлайн трейлер фільму Тимура Ященка:

Віддана

Рік: 2020

Режисер: Христина Сиволап

Хронометраж: 90 хвилин

Романтично-фантазійна драма Христини Сиволап знята за мотивами роману "Фелікс Австрія" Софії Андрухович, яка також стала співавторкою сценарію фільму. Станіславів (нині Івано-Франківськ) на стику 19 – 20 століть та дві прекрасні дівчата: служниця Стефанія і її пані Адель. Їх виховували разом фактично як рівних, тому не зовсім зрозуміло, ким вони доводяться один одному: сестрами, подругами, служницею і пані або, скоріше, двома химерно переплетеними гілками одного дерева. Їхні стосунки – це гримуча суміш пристрасті, любові, ненависті, ревнощів. Ця історія розказана від імені Стефанії, чиє сприйняття спотворене найгострішою співзалежністю, тому вона бачить все, що відбувається немов у кривому дзеркалі.

Віддана, дивися трейлер фільму Христини Сиволап:

Крім гостроцікавої емоційної зав'язки, картина може похвалитися ретельно вивіреними костюмами та деталями галицького побуту столітньої давності, зокрема, розкішними стравами. Після виходу фільму "Видавництво Старого Лева" видало окремий збірник рецептів пані Стефи.

Шляхетні волоцюги

Рік: 2018

Режисер: Олександр Березань

Хронометраж: 110 хвилин

Музично-комедійний бойовик Олександра Березаня розповідає про пригоди двох львівських батярів Боді та Мірека, чий девіз по життю: "Любити Львів, жінок і жарти". Самі того не бажаючи, двоє авантюристів несподівано стають опікунами юної красуні Христі. Незабаром після цього дівчину починають переслідувати одночасно комуністи та нацисти (дія фільму відбувається у Львові 1938 – 1939 років). Однак Христина і сама не боязкого десятка! Дайте їй вірних товаришів (тих самих Бодю і Мірека), сильний мотив (любов до Збишека) – і Христя зупинить світове зло. І навіть витівки потенційної свекрухи – мами Збишека – не зупинять палку дівчину.

Шляхетні волоцюги, дивися трейлер фільму Олександра Березаня:

Окремою прикрасою фільму стали саундтреки, написані "Братами Гадюкіними", The ВЙО і Ray Band.