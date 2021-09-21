Меркель розповіла про свої плани після складення повноважень

Канцлер Німеччини Ангела Меркель спростувала чутки про свої плани переїхати в Гамбург після складання повноважень, повідомляє Лента.Ру.

Вона розповіла, що після відходу залишиться проживати в Берліні і Укермарке, де у неї є квартира і заміський будинок.

"Звідти не так далеко їхати до мого колишнього виборчого округу", - підкреслила вона.

Меркель також зазначила, що їй не вистачає Балтійського моря.

26 вересня в Німеччині відбудуться парламентські вибори. За підсумками голосування в країні сформують новий уряд на чолі з канцлером. Меркель відмовилася висувати свою кандидатуру на майбутніх виборах. У 2005 році вона стала першою жінкою на посаді Федерального канцлера Німеччини і займала цей пост протягом 16 років.