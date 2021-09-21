Зеленський прийшов на відкриття сесії Генасамблеї ООН

Президент Володимир Зеленський з українською делегацією взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, повідомляє Деловая столица.

Разом з Зеленським були, зокрема, глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

На відкритті сесії виступили Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, президент 76-й сесії Генасамблеї ООН Абдулла Шахід, президент Бразилії Жаір Болсонару і президент США Джозеф Байден.

Виступ Володимира Зеленського на загальних дебатах Генасамблеї ООН відбудеться 22 вересня.

76-я сесія Генеральної Асамблеї ООН присвячена питанням протидії пандемії коронавірусу, а також збереженню навколишнього середовища — паралельно відбуватиметься кілька великих міжнародних форумів з питань зміни клімату та захисту навколишнього середовища.