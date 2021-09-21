Голубовська зізналася, що "врятувала від смерті" Порошенка

Інфекціоніст, доктор медичних наук, професор Ольга Голубовська зізналася, що “врятувала від смерті” екс-президента Петра Порошенка, коли він хворів коронавірусом. Про це вона заявила в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, повідомляє InfoResist.

Гордон запитав, чи правда Голубовська врятувала Порошенка від смерті, на що вона відповіла ствердно.

“Ну, від смерті – я чесно хочу сказати: так, я була лікарем. Він про це говорив. Я теж можу, напевно, про це сказати. Трошки він хворів так: ми всі напружувалися. Особливо напружувалися в лікуванні, враховуючи супутні (захворювання)”, – сказала доктор.

За словами Голубовської, доводилося “напружуватися” через непередбачуваність COVID-19. Вона уточнила, що всі пацієнти отримують приблизно однакове лікування, в якому і для фахівців, і для заражених найголовнішим є своєчасне надання допомоги.

Медик зазначила, що особливо це стосується груп ризику і лікарі моніторять стан пацієнтів і відстежують його лабораторно. Вона додала, що якщо вчасно втручатися, багатьох все ж вдається врятувати.