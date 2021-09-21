Такого немає ніде в світі: політолог пояснив, що не так з законом про олігархів

Закон про олігархів, який може ухвалити Верховна Рада, порушує Конституцію України і не має аналогів у світі, повідомляє Украина 24.

Про це в ефірі розповів політолог Дмитро Співак.

"Ніде в світі з олігархією не борються окремо взятим законом, який суперечить Конституції цієї країни... У всьому світі борються з олігархією антимонопольним законодавством" , - підкреслив експерт.

Як приклад Співак нагадав про квітневе рішення РНБО запровадити санкції проти топ-10 українських контрабандистів:

"Так само безглуздо було про боротьбу з контрабандою. Пам'ятаєте? П'ять місяців минуло. "Ось ці десятеро контрабандисти, а ці ні". Не буває законів проти десяти осіб. Для того, щоб припинити контрабанду, митниця, прикордонники, СБУ, залізничники просто повинні припинити красти, і брати участь у корупції... Така ж ситуація з цим законом. Ніде в світі не приймають закони особистісного характеру. Закони не приймають по відношенню до конкретних людей. Ми знаємо 20 або 50 прізвищ загальновідомих багатих людей - список Forbes. А решта? А в регіонах? А хто володіє телеканалами? Нісенітниця це собача".

Також політолог навів конкретні приклади порушення Конституції України: