Такого немає ніде в світі: політолог пояснив, що не так з законом про олігархів
Закон про олігархів, який може ухвалити Верховна Рада, порушує Конституцію України і не має аналогів у світі, повідомляє Украина 24.
Про це в ефірі розповів політолог Дмитро Співак.
"Ніде в світі з олігархією не борються окремо взятим законом, який суперечить Конституції цієї країни... У всьому світі борються з олігархією антимонопольним законодавством", - підкреслив експерт.Як приклад Співак нагадав про квітневе рішення РНБО запровадити санкції проти топ-10 українських контрабандистів:
"Так само безглуздо було про боротьбу з контрабандою. Пам'ятаєте? П'ять місяців минуло. "Ось ці десятеро контрабандисти, а ці ні". Не буває законів проти десяти осіб. Для того, щоб припинити контрабанду, митниця, прикордонники, СБУ, залізничники просто повинні припинити красти, і брати участь у корупції... Така ж ситуація з цим законом. Ніде в світі не приймають закони особистісного характеру. Закони не приймають по відношенню до конкретних людей. Ми знаємо 20 або 50 прізвищ загальновідомих багатих людей - список Forbes. А решта? А в регіонах? А хто володіє телеканалами? Нісенітниця це собача".
Також політолог навів конкретні приклади порушення Конституції України:
"24-та стаття Конституції порушена, про що сказала пані омбудсмен Денісова в своєму зверненні на спікера парламенту Разумкова, який в свою чергу відправив це до Венеціанської комісії і зробив абсолютно правильно... Не може бути обмежень і привілеїв за ознаками раси, політичних переконань, майнового стану. Не може РНБО визначати реєстри олігархів. Це що, розстрільні списки? Списки тих, кого треба "розкуркулити"?.. Стаття 107 - виняткові повноваження РНБО. Немає у них таких прав, це колегіальний дорадчий орган".