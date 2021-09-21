Зеленський в США зустрівся з главою Єврокомісії
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен в Нью-Йорку підкреслив важливість стратегічного діалогу щодо енергетичної безпеки, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Під час зустрічі подякував Урсулу фон дер Ляйен за участь ЄС в саміті" Кримської платформи "на найвищому рівні і виділення Україні траншу макрофінансової допомоги. Обговорили підготовку до саміту Україна-ЄС 12 жовтня. Підкреслив важливість стратегічного діалогу з енергетичної безпеки", - написав Зеленський в Twitter.
Як повідомлялося, увечері 20 вересня Зеленський прибув в Нью-Йорк для участі в 76-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН. Щорічні дебати триватимуть до 27 вересня.
Виступ Зеленського на загальних дебатах Генасамблеї ООН відбудеться 22 вересня.