Зеленський в США зустрівся з главою Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен в Нью-Йорку підкреслив важливість стратегічного діалогу щодо енергетичної безпеки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Во время зустрічі подякував @vonderleyen за долю # ЄС у саміті # КрімськоїПлатформі на найвищу Рівні й віділення ???????? траншу макрофінансової допомоги. Обговорили підготовку до саміту Україна-ЄС 12 жовтня. Наголос на важлівості стратегічного діалогу относительно енергетічної безпеки ????????. pic.twitter.com/bTaOfq93Vg - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 21, 2 021

"Під час зустрічі подякував Урсулу фон дер Ляйен за участь ЄС в саміті" Кримської платформи "на найвищому рівні і виділення Україні траншу макрофінансової допомоги. Обговорили підготовку до саміту Україна-ЄС 12 жовтня. Підкреслив важливість стратегічного діалогу з енергетичної безпеки", - написав Зеленський в Twitter.

Як повідомлялося, увечері 20 вересня Зеленський прибув в Нью-Йорк для участі в 76-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН. Щорічні дебати триватимуть до 27 вересня.

Виступ Зеленського на загальних дебатах Генасамблеї ООН відбудеться 22 вересня.