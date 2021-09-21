Бджоли закусали до смерті 63 червонокнижних пінгвінів

Десятки африканських пінгвінів, що належать до виду, що знаходиться під загрозою зникнення, загинули від бджолиних укусів поблизу від Кейптауна. За словами захисників рідкісних птахів, це небувалий випадок, повідомляє Турецкая телерадиокомпания.

Рій бджіл вбив 63 африканських пінгвіна, що знаходяться під загрозою зникнення, на пляжі недалеко від Кейптауна. Тушки рідкісних птахів знайшли на пляжі з множинними укусами бджіл, але без інших тілесних ушкоджень. Розтин показав, що бджоли жалили птахів навколо очей.

Як пояснили експерти, потривожені бджоли зазвичай починають атакувати і жалити інших тварин в очі і інші м'які тканини. Оскільки пінгвіни не можуть швидко пересуватися, то їм не вдається врятуватися втечею.

«Це рідкісне явище. Ми не очікуємо, що це буде відбуватися часто, це випадковість », - сказав ветеринар Девід Робертс.

Фахівець, який працює в Південноафриканському фонді охорони прибережних птахів, сказав, що на місці події також виявили мертвих бджіл.

Африканські пінгвіни відрізняються своїм маленьким розміром і живуть на узбережжі і на островах ПАР і Намібії, хоча деякі з них були помічені в Габоні. Кожен птах має унікальний візерунок з чорних плям на білих грудках.

При цьому ще на початку ХХ століття в природі їх налічувалося не менше 1,5 млн особин. Але зараз, за останніми підрахунками, залишилося лише близько 2% від цієї популяції - приблизно 13,3 тис. Пар в Південній Африці і ще близько 5,5 тис. В Намібії. Африканські пінгвіни внесені до Міжнародної червоної книги як вид, якому загрожує вимирання.

Міжнародний союз охорони природи заявляє, що їх популяція швидко скорочується в основному через комерційне рибальство і «коливання навколишнього середовища».