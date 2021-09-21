Суд звільнив від відповідальності антимайданівця "Топаза"

Суд звільнив від відповідальності антимайданівця "Топаза"

Дарницький районний суд Києва звільнив від відповідальності "антимайданівця" Гната Кромського на прізвисько "Топаз". Справу закрили через закінчення строків давності, повідомляє РБК-Украина.

"Прокурори зволікали та тільки зараз направили справу до суду", - пояснив адвокат Олександр Шадрін таке рішення Дарницького суду.

Зазначимо, "Топаза" звинувачували у співучасті у викраденні Владислава Іваненка під час Майдану. В ніч на 21 січня 2014 року Іваненка переплутали з іншим активістом та викрали, після чого катували. За це Кромському загрожувало до 5 років позбавлення волі.

У січні 2018 року Київський районний суд Харкова визнав "Топаза" винним у посягання на територіальну цілісність України, участь у масових заворушеннях та незаконному заволодінні автомобілем. За скоєне він отримав 8 років позбавлення волі, однак вже у вересні 2018 року Жовтневий суд Харкова звільнив Кромського з місця позбавлення волі.

У жовтні 2020 року Кромського знову затримали правоохоронці.

Автор: Дмитро Левицький

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