Китай пообіцяв ніколи не нападати на інші країни

Голова Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін пообіцяв, що Китай ніколи не буде нападати на інші країни. Він заявив про це на загальнополітичних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН 21 вересня, повідомляє Лента.Ру.

Цзіньпін також заявив, що КНР не буде домагатися гегемонії.

"Китай ніколи не буде нападати на інші країни, гнобити кого-небудь або домагатися гегемонії", - сказав він.

Раніше Сі Цзіньпін оцінив наслідки протистояння Китаю і США. Він повідомив в ході телефонної розмови президенту США Джо Байдену, що можливий конфлікт між Пекіном і Вашингтоном поставить під загрозу не тільки безпосередньо Китай і США, але і весь світ. Китайський лідер зазначив, що китайсько-американське співробітництво принесе вигоду обом сторонам і всьому світу.