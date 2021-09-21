Говорити про передачу "Залізного куполу" Україні ще рано - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Нью-Йорк 21 вересня заявив, що, незважаючи на «меседжі з боку США», говорити про швидку передачу системи ППО «Залізний купол» «поки що рано», повідомляє Думська.

«Я думаю, що ми з вами в ЗМІ чули, можна сказати, деякі сигнали щодо ракетної підтримки України ㅡ підтримки нашої ракетної програми. Я маю на увазі «Залізний купол». Рано ще говорити, і тим не менш, ви чули ці сигнали і меседжі від США », - заявив глава держави.

Таким чином Зеленський скорегував заяву Офісу президента від 15 вересня, в якому прямо заявили, що Україна може отримати від США нові системи протиповітряної і протиракетної оборони, зокрема систему «Залізний купол». За словами представників ОП, такий результат нібито було досягнуто в результаті попередньої поїздки Зеленського в Штати в кінці серпня.