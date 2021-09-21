Перша ракетка України відмовилася їхати в Москву на Кубок Кремля

Перша ракетка України і четверта ракетка світу, тенісистка Еліна Світоліна, а також Марта Костюк не братимуть участі в тенісному турнірі "Кубок Кремля", який пройде в Москві, повідомляє Деловая столица.

Українки візьмуть участь в іншому турнірі WTA в Іспанії.

Світоліна і Костюк виступлять на турнірі WTA 250 Tenerife Ladies Open на Тенеріфе. Він пройде в період з 18 по 24 жовтня. Турнір буде проходити одночасно з Кубком Кремля і українки вирішили виступити в Іспанії.

Еліна Світоліна — поки єдина представниця топ-30, яка знаходиться в попередньому списку учасниць турніру.

У альтернативний список турніру WTA в Москві потрапили Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.