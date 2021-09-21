У Німеччині озброєний чоловік захопив автобус з туристами

У Німеччині невідомий захопив у заручники пасажирів автобуса. Захоплення відбулося ввечері 21 вересня у федеральній землі Баварія на півдні ФРН, повідомляє РБК-Україна.

Як пише Bild, після повідомлення про подію поліція повністю заблокувала маршрут між розв'язками Хільпольтштайн і Гредінг в обох напрямках. Заручників захопив озброєний пасажир автобуса. Серед заручників - два водії автобуса.

Як повідомили в поліції середньої Франконії, інші пасажири вже знаходяться поза автобусом, під захистом поліції. Сам автобус припаркований на узбіччі. Під час операції були чутні звуки трьох вибухів, над місцем НП кружляє поліцейський вертоліт.

Подробиці уточнюються.

Автор: Анна Полисученко