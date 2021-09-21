Зеленський запропонував американському бізнесу вкладати в Україну

Президент Володимир Зеленський в Нью-Йорку провів зустріч із бізнесменами — представниками єврейської громади (American Jewish Committee) і закликав їх вкладати кошти в трансформацію України, повідомляє Деловая столица.

Президент зазначив, що Україна проводить масштабні трансформації, орієнтовані на впровадження європейських та євроатлантичних стандартів.

Зеленський повідомив, що Україна розробила амбітний план змін в державі. А розвиток економічної та інвестиційної взаємодії між Україною і США, за його словами, є одним з найважливіших пріоритетів.

"Дуже розраховуємо на підтримку партнерів, насамперед США, що дасть змогу нам здійснити трансформацію у короткі терміни. Закликаю вас долучитися до реалізації цього плану" , — підкреслив він.

Глава держави ознайомив інвесторів з ситуацією на Донбасі і викликами в енергетичній сфері в зв'язку з запуском російського магістрального газопроводу «Північний потік — 2».

Президент зазначив, що Україна готується до жалобних заходів у зв'язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру і запросив взяти в них участь.

Зеленський також висловив подяку єврейській громаді США, яка має історичні зв'язки з нашою країною і внесла значний вклад в розвиток стратегічних відносин між Україною і Штатами.